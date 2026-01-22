Esta es la nueva categoría de los Oscar 2026 que todos esperaban: las películas nominadas

El anuncio de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026 dejó a todos sorprendidos, sobre todo por el récord de Sinners, al convertirse en el filme con más menciones en la historia. Pero eso no fue todo: este año también se anunció una nueva categoría, Mejor Casting.

Con esta incorporación —la primera en más de 25 años— se reconocerá el trabajo de los directores de casting de las películas nominadas, subrayando su papel clave en la realización cinematográfica. Y es que ellos son los responsables de supervisar el proceso de selección de actores y actrices que darán vida a los personajes en pantalla.

“Los directores de casting desempeñan un papel esencial en la realización cinematográfica y, a medida que la Academia evoluciona, estamos orgullosos de agregar el casting a las disciplinas que reconocemos y celebramos”, señaló la Academia en un comunicado publicado en febrero de 2024.

En ese sentido, los primeros proyectos nominados en esta nueva categoría de Mejor Casting son:

Nina Gold – Hamnet

– Cassandra Kulukundis – One Battle After Another

– Francine Maisler – Sinners

– Gabriel Domingues – The Secret Agent

– Jennifer Venditti – Marty Supreme

El ganador de esta nueva categoría se conocerá el próximo 15 de marzo, durante la ceremonia de la 98.ª edición de los Premios Oscar , que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood.

Cabe recordar que la última categoría que se incorporó a los Oscar fue Mejor Película Animada, en 2002, cuando Shrek se llevó el premio.

¿Cuáles son las películas más nominadas en los Premios Oscar 2026?

Sinners (Pecadores) se posicionó como la película más nominada de los Oscar 2026, con un total de 16 menciones, incluida Mejor Película. Le siguen One Battle After Another (Una batalla tras otra) con 13 nominaciones; Valor sentimental con 9; así como Marty Supreme y Frankenstein, esta última dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Sinners y Una batalla tras otra son las películas más nominadas en los Oscar 2026.|(ESPECIAL)

La mayoría de estas películas ya pueden verse en cines o a través de sus respectivas plataformas de streaming.