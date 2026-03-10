Este será el GANADOR a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026, según las predicciones de la IA

La noche más importante del cine llegó. Este domingo, 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar la 98a edición de los Premios Oscar. Para este 2026, sin duda, la categoría más impredecible es la de Mejor Actor, en donde compiten Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura; pero ¿quién tiene mayor probabilidad de ganar? Estas son las predicciones de la IA.

Al inicio de la temporada de premios, Timothée Chalamet se ubicaba como el FAVORITO a ganar Mejor Actor por su impecable actuación en Marty Supreme. No obstante, tras diversas polémicas y una campaña que cayó en la arrogancia, el neoyorquino ha tenido una de las caídas más estrepitosas. Según predicciones de la IA, al día de hoy, el más propenso a ganar es Michael B. Jordan por Sinners.

Según argumenta la IA, la victoria de Jordan sobre la de Chalamet tiene como base varios factores clave: la Academia ama los papeles dobles y las transformaciones físicas, y el protagonista de Sinners cumple con ello. Además, el oriundo de Santa Ana, California, recientemente se llevó el SAG Award en la misma categoría, lo que podría interpretarse como una tendencia clara. Si bien Michael B. Jordan es el más fuerte al momento, Timothée aún podría dar la sorpresa, pues éste también se llevó el Golden Globe y el Critics Choice.

La IA también hace énfasis en un posible “Caballo de Troya”: Ethan Hawke, por Blue Moon. Debido a la división de votos entre Chalamet y Jordan, Hawke podría sorprender al resultar vencedor, pues algunos miembros podrían votar con él bajo el sentimiento de que “ya le toca”. Recordemos que, tras 40 años de trayectoria artística, Ethan recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor. En el pasado, había sido nominado dos veces por Mejor Actor de Reparto y otras dos por Mejor Guion, respectivamente. Sin embargo, en ninguna resultó vencedor.

La 98a edición de los Premios Oscar se llevará a cabo este domingo, 15 de marzo. La ceremonia dará inicio en punto de las 5:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que la alfombra roja podrá seguirse desde las 4:00 p.m. Para seguir la cobertura de los Oscar 2026 EN VIVO y GRATIS sintoniza el canal de Azteca 7. También puedes visitar nuestro sitio web oficial, donde llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala y la lista de ganadores en tiempo real.