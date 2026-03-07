Todas las POLÉMICAS de Timothée Chalamet que lo harán PERDER como Mejor Actor en los Premios Oscar 2026

Hace unos meses, Timothée Chalamet se ubicaba como el candidato FAVORITO para ganar Mejor Actor en los Premios Oscar 2026, gracias a su impecable actuación en la cinta de Josh Safdie: Marty Supreme. No obstante, el panorama ha dado un giro de 180°, debido a diversas controversias en torno al oriundo de Nueva York. A continuación, te compartimos TODAS las polémicas de Timothée Chalamet que podrían hacerle perder el Oscar este año.

Timothée Chalamet fue nominado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026, junto a Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners y Wagner Moura por The Secret Agent. Si bien su campaña rumbo a los Premios de la Academia comenzó con fuerza, esta se debilitó rápidamente, pues diversos medios - e incluso fans del artista - aseguraban que el actor comenzaba a caer en la arrogancia.

Aunado a ello, en los últimos meses, resurgió la controversia del director de la cinta, Josh Safdie, en la que se le acusó de filmar una escena íntima con una menor de edad que no dio su consentimiento durante el rodaje de "Good time". Si bien este caso no tiene relación directa con Chalamet, darle un Oscar al actor es sinónimo de triunfo para la película y su director. Desde entonces, la película ha ido perdiendo fuerza en la temporada de premios.

No obstante, la gota que derramó el vaso fueron sus recientes declaraciones sobre el ballet y la ópera. Durante una conversación con su co-protagonista en Interstellar, Matthew McConaughey, Chalamet aseguró que no quería trabajar “en el ballet u en la ópera, o en otras cosas donde sea como: 'oye, mantén vivo esto, aunque a nadie le importa ya’'". Si bien la intención del actor era reflexionar sobre cómo algunas artes que solían ser populares y accesibles, ahora, son de nicho, el internet rápidamente lo canceló. Y es que, Timothée terminó con su reflexión con una broma que no fue del agrado de nadie al decir que acababa de “perder 14 centavos en audiencia” por sus palabras.

It’s impressive how fast Timothée Chalamet went from Hollywood’s most exciting young actor to one of its most arrogant and unlikable figures.pic.twitter.com/GBL7o2frgb — Films to Films (@filmstofilms_) March 6, 2026

¿Quién es el NUEVO favorito para ganar Mejor Actor en los Premios Oscar 2026?

Tras la estrepitosa caída de Chalamet rumbo al Oscar por Mejor Actor, el NUEVO favorito para ganar es nada más y nada menos que Michael B. Jordan por Sinners. El actor resultó vencedor en esta categoría en los SAG-AFTRA Awards, premios otorgados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Bajo esta línea, sus probabilidades de resultar vencedor han subido de manera considerable en diversos sitios de apuestas.

Premios Oscar 2026: ¿Cómo y dónde ver la ceremonia EN VIVO y GRATIS?

La 98a edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo en Los Ángeles, California. La ceremonia dará inicio en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que la alfombra roja arrancará a las 4:00 p.m. Sigue la cobertura del evento GRATIS y EN VIVO a través del canal de Azteca 7 y nuestro sitio web, donde también llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto y lista de ganadores en tiempo real.