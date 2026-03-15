Los PEORES vestidos de la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2026

¡La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 queda oficialmente inaugurada! A escasas horas de que dé inicio la gala más importante del cine, decenas de celebridades comienzan a desfilar por red carpet. Si bien hubo outfits que ARRASARON, muchos otros decepcionaron. A continuación te compartimos a los PEORES vestidos de la alfombra roja de la 98a edición de los Oscars.
Entre los PEORES vestidos de la noche destacan estrellas como Demi Moore. La actriz de The Substance lució un vestido verde con plumas negras que no iba con la ocasión.
Maggie O'Farrell también figura en la lista de los peores vestidos. La novelista optó por un vestido rosa brillante, acompañado de un antifaz de encaje negro.
Kevin O'Leary, quien hizo su debut en Marty Supreme, lució completamente exagerado durante su paso por la red carpet de los Premios Oscar 2026.
Chloé Zhao llegó a la alfombra roja con un espectacular vestido negro. No obstante, su velo y las mangas amplias fue duramente criticadas.
La actriz de Sinners, Jayme Lawson, también ha llamado por su elección de vestuario. Si bien su actuación en la cinta de Ryan Coogler fue excepcional, su outfit de esta noche no fue el mejor, a comparación de otros asistentes.
Auli'i Cravalho también ha sido criticada por su elección de vestuario. La actriz optó por un vestido extravagante, que, muchos aseguran, no va con la ocasión.
Diane Warren es una de las celebridades que más veces ha pisado la alfombra roja de los Premios Oscar, por lo que su outfit de la noche ha llamado la atención de más de uno. La 17 veces nominada eligió un traje de seda en tono azul marino, con un cuello alto.
Diane Warren when asked by Variety who she's rooting for at tonight's #Oscars:
“Me.” pic.twitter.com/DjZn2wudUq
Alice Carvalho también figura en la lista de peores vestidas. Así lució la actriz brasileña esta noche:
