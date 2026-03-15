¿Pokémon en los Premios Oscar? Mckenna Grace y Mason Thames protagonizan uno de los momentos más INUSUALES en la alfombra roja de los Oscars 2026

La noche más importante del cine llegó: los Oscar 2026. Durante la alfombra roja de la 98a edición de los Premios de la Academia, Mckenna Grace y Mason Thames protagonizaron uno de los encuentros más virales de la noche. La actriz - quien recientemente fue anunciada como la NUEVA Daphne de la serie en live action de Scooby Doo! - mostró parte de su colección de tarjetas de Pokémon, llevando al emblemático personaje de Satoshi Tajiri directamente a la gala más importante del cine. Sin duda, uno de los momentos más inesperados de la red carpet.

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La INESPERADA aparición de Pokémon en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 gracias a Mckenna Grace y Mason Thames

Durante una transmisión en vivo de la red carpet, la actriz de Scream 7 se dirige al actor de How to Train Your Dragon para mostrar lo que lleva en los bolsillos de su vestido. El hallazgo no sólo sorprendió a Thames, sino a todos los espectadores, pues Grace llevaba nada más y nada menos que cartas de Pokémon... Sí, así como lo leíste. El momento quedó captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Así se vivió este INUSUAL y divertido encuentro.

"what did you bring to the oscars?"

pokemon cards pic.twitter.com/kHJe0bRHSf — nari (@reksqvzi) March 15, 2026

Mckenna Grace y Mason Thames protagonizaron la cinta Regretting You (A Pesar de ti, en español) de 2025, por lo que no es sorpresa que ambos se hayan emocionado al encontrarse en la red carpet de los Oscar 2026.

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