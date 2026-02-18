Ya es oficial. Anuncian a McKenna Grace como la primera estrella del cast del NUEVO live-action de Scooby Doo. La actriz dará vida a la icónica Daphne Ann Blake. Si bien la serie aún se encuentra en desarrollo, ya podemos darnos una idea de cómo luciría la actriz de Five Nights At Freddy's 2 como la emblemática investigadora audaz de la Máquina del Misterio.

Así lucirá McKenna Grace como Daphne en el NUEVO live-action de Scooby Doo

Como tal, no hay imágenes oficiales de McKenna Grace como Daphne Ann Blake. No obstante, hace un par de años, la estrella de 19 años se disfrazó de la famosa investigadora para Halloween y el parecido es impresionante, lo que ha elevado el hype entre los fans, pues ofrece un adelanto de cómo lucirá en esta nueva serie. ¡Checa las imágenes!

¿De qué tratará el nuevo live-action de Scooby-Doo?

Escrita por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, esta nueva serie presentará el origen de la famosa Máquina del Misterio, una pandilla que investiga sucesos paranormales. El proyecto se estrenará de manera exclusiva en streaming. A continuación, la sinopsis:

“Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un inquietante misterio en torno a un cachorro de gran danés perdido y solitario que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. Junto con la pragmática y científica vecina del pueblo, Velma, y el extraño pero apuesto chico nuevo, Freddy, se proponen resolver el caso que las arrastra a una escalofriante pesadilla que amenaza con revelar todos sus secretos".

¿En qué otras películas ha salido McKenna Grace? Así es su filmografía

McKenna Grace incursionó en el mundo del entretenimiento desde muy temprana edad. Si bien su trayectoria es relativamente corta, debido a su edad, la actriz ha participado en importantes producciones de cine y televisión. Entre sus principales películas se encuentran:



The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (próxima a estrenarse)

(próxima a estrenarse) Scream 7 ( próxima a estrenarse)

próxima a estrenarse) PAW Patrol: The Dino Movie

A pesar de ti

Five Nights At Freddy's 2

Cazafantasmas: Apocalipsis Fantasma

Maligno

Ghostbusters: El legado

Spirit (Indomable)

¡Scooby!

Annabelle 3

Capitana Marvel

Su trayectoria no se limita a la industria del cine. También cuenta con importantes títulos en la televisión. Entre ellos:

