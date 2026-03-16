Michael B. Jordan y ¿quién más? Ellos son todos los que recibieron un Premio Oscar por primera vez hoy domingo 15 de marzo en la ceremonia 98 de La Academia

Aunque ya lleven casi los 100 años de transmisión, cada vez que se celebra una ceremonia de premios de los Oscar hay posibilidades de que se rompan récords históricos o que se coronen con la estatuilla dorada personas que jamás habían logrado obtener una. Y después de vivir una intensa y hasta cierto punto incierta ceremonia de Premios Oscar 2026, estos fueron TODOS los galardonados que ganaron un Oscar por primera vez.

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan ganó su primer premio Oscar después del increíble papel que hizo en Sinners, interpretando a Smoke y a Stack, gemelos idénticos pero claramente diferenciados a nivel actuación. Este 2026 también fue su primera nominación, ganándole a pesos pesados como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

Amy Madigan

La actriz Amy Madigan ganó su primer premio Oscar después de que recibió su primera nominación a los premios de La Academia hace 40 años. Madigan nos dio el increíble papel de la Tía Gladys, en la película de terror Weapons. Además se ha confirmado que su personaje tendrá una película en solitario.

Paul Thomas Anderson

Lo creas o no, el director Paul Thomas Anderson nunca antes de la entrega 98 de los Oscar había ganado una estatuilla de los Oscars. Sin embargo el director ha tenido alrededor de 11 nominaciones a lo largo de su carrera, razón por la cual muchos de sus seguidores están orgullosos de que por fin hayan reconocido su trabajo. En esta ocasión ganó dos premios: Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.

Jessie Buckley

Jessie Buckley también obtuvo su primer premio Oscar en la ceremonia 98 de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La actriz que dio vida a Agnes en Hamnet había recibido su primera nominación en el 2022 por su papel en La Hija Oscura, y fue en esta segunda nominación cuando por fin se coronó como una ganadora al Oscar.

Ryan Coogler

Ryan Coogler, el director de la aplaudida película Sinners, se llevó también su primer premio Oscar, si bien perdió en la categoría de Mejor Director, se coronó en la terna de Mejor Guion Original por su excelente trabajo en Pecadores.