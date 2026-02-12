No Other Choice, del director Park Chan-wook, fue una de las cintas con mejor recepción en 2025. La película, distribuida por NEON, obtuvo una calificación casi perfecta por parte de la crítica. No obstante, fue completamente IGNORADA por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS, por sus siglas en inglés), pues no recibió ni una sola nominación a los Premios Oscar 2026. Ante ello, la distribuidora ha optado por lanzar un FUERTE mensaje.

No Other Choice lanza FUERTE mensaje a la Academia tras no ser considerada en los Premios Oscar 2026

Tras no ser considerada para la 98a entrega de los Premios Oscar, la distribuidora NEON sorprendió con un nuevo espectacular de la cinta en Los Ángeles, California. En este, se lanza un FUERTE mensaje a la Academia, a través de un juego de palabras: A snub above the rest (Un gran desprecio, por encima de los demás, en español). La expresión original en inglés es “A cut above the rest” y es utilizada para destacar algo que es altamente superior. El espectacular cierra con un contundente: “F* your consideration” (Al diablo con tu consideración).

¿Qué dice la crítica sobre No Other Choice? Esta es su calificación

No Other Choice obtuvo una recepción impecable por parte de la crítica. En sitios como Rotten Tomatoes debutó con el 97% de aceptación de los críticos y un 93% del público en general, mientras que en Metacritic, la película de Park Chan-wook obtuvo una calificación de 86 puntos. Actualmente, la cinta se encuentra disponible en diversos complejos cinematográficos del país.

¿Cuándo son los Oscar 2026? Así los puedes ver GRATIS y EN VIVO

Los premios Oscar 2026 son el próximo 15 de marzo. La gala de premiación, así como la alfombra roja, podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, la app móvil de TV Azteca en Vivo y nuestro sitio web, donde también contaremos con un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala y noticias de último momento. La ceremonia inicia a las 6:00 p.m. (hora del centro de México).