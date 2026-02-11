Ni Guillermo del Toro ni Alfonso Cuarón: Conoce al primer mexicano que ganó un Premio Oscar

¡De Cuernavaca para el mundo! Emile Kuri se convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar un Premio Oscar, por el trabajo que realizó en 1949 en la película The Heiress (La Heredera), en el que fungió como Director de Arte, y no solo eso porque bajo su nombre están dos estatuillas de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas:



Mejor Dirección de Arte: The Heiress - 1949

Mejor Dirección de Arte: 20,000 Leguas de Viaje Submarino - 1954

Además contó con otras diversas nominaciones, en la misma categoría, obteniendo un total de ocho, otorgándole también un récord como el mexicano más nominado a los Premios Oscar, récord que se le arrebató en el 2015 por Emmanuel 'El Chivo' Lubezki después de haber trabajado en la película El Renacido, que le dio una nominación también a Alejandro González Iñárritu y la estatuilla a Leonardo DiCaprio.

¿Quién fue Emile Kuri?

Emile Kuri nació en Cuernavaca, Morelos, en 1907. En la década de 1930 el mexicano se mudó a Estados Unidos, en donde comenzó a desarrollar su carrera en la industria de la cinematografía. Gracias al talento que tenía logró trabajar junto a grandes figuras del cine de Hollywood de ese entonces, tales como Alfred Hitchcock, Frank Capra o trabajando en estudios como los de Walt Disney.

Emile Kuri murió en el 2000, a la edad de 93 años, en Los Ángeles.

¿En qué películas trabajó Emile Kuri?

Emile Kuri trabajó en diferentes películas a lo largo de su existencia, teniendo bajo su nombre títulos como:

