“Odié Frankenstein”, votante anónimo de los Oscars deja fuera a Guillermo del Toro, ¿no se llevará nada el próximo 15 de marzo?

Previo a la ceremonia de premiación a lo mejor del cine en los Oscars 98, varios votantes que permanecen anónimos tuvieron la oportunidad de revelar en exclusiva al medio internacional Variety los títulos y actores y actrices a los que habían decidido coronar individualmente como los ganadores de este 2026. Entre los nombres más destacados están el de Michael B. Jordan y Leonardo DiCaprio, sin embargo algo que destacó fue uno de los comentarios que podrían indicar que Frankenstein será una de las grandes perdedoras de la noche.

Además de decir por quiénes habían votado, los miembros de La Academia pudieron hacer comentarios respecto a lo que más y menos les gustó de este año en el cine, "Odié Frankenstein", dijo uno de ellos mientras continuaba "y en realidad no puedo dejar de pensar en la cinematografía de Train Dreams".

Pero, ¿qué podría significar esto realmente? ¿será que la película de Guillermo del Toro pase desapercibida ante los premios? No solo esa fue la información revelada, y la realidad es que, tal y como se viene diciendo desde el inicio de la temporada de premios, Frankenstein se postula como una gran película en categorías técnicas, algo que se nota en esta filtración, en donde de acuerdo a los anónimos la película de del Toro podría ganar en:



Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

De acuerdo al mismo análisis que entrega Variety, Frankenstein se posiciona como un título fuerte en Diseño de Producción, Maquillaje y Peinado y Diseño de Vestuario, pues es claro admitir que los votantes tienen muy presente la estética visual que nos presenta todo el equipo detrás de la cinta. Pero hay algo claro: es probable que no haya una categoría grande con el nombre del filme.

¿Cuántas y cuáles nominaciones consiguió 'Frankenstein' en los Oscar?

La película del tapatío logró obtener un total de 9 nominaciones a la edición 98 de los Oscar:

