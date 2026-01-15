OFICIAL: Estas celebridades presentarán las nominaciones para los Oscars 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) acaba de anunciar oficialmente quiénes serán las celebridades encargadas de presentar las nominaciones para los Oscars 2026 . Se trata de Danielle Brooks, de la serie "Peacemaker", y Lewis Pullman, actor de "Thunderbolts".

A continuación te contamos más detalles sobre las nominaciones para la edición número 98 de los Oscars.

Cuándo se anunciarán las nominaciones de los Oscars 2026

El 22 de enero será el día en que, muy temprano, sabremos quiénes son los nominados para los Oscars 2026 . El anuncio comenzará en punto de las 7:30 A.M., hora de la Ciudad de México.

Dónde ver el anuncio de las nominaciones para los Oscars 2026, en vivo y gratis

Podrás seguir la transmisión de las nominaciones, completamente gratis, por la señal de Azteca 7. Además de en tu televisión, puedes verla directamente en el sitio web oficial de Azteca 7 y en la app TV Azteca En Vivo.

Quiénes son Danielle Brooks y Lewis Pullman, presentadores de las nominaciones para los Oscars 2026

Ha pasado ya más de una década desde que Danielle Brooks alcanzó la fama por su papel de "Taystee" en "Orange is the new black", serie de la cual formó parte en todas sus temporadas. En su currículum también está uno de los papeles principales en ambas temporadas de "Peacemaker", junto a John Cena, y su participación en "Una película de Minecraft".

Danielle Brooks formó parte del musical "El color púrpura", tanto en teatro como en cine. Su papel en la película le hizo obtener una nominación al Oscar en 2024; también ganó un Grammy por Mejor Álbum de Teatro Musical.

Lewis Pullman comenzó su gran ascenso hacia la fama mundial con "Top Gun: Maverick", en 2022. Sin embargo, se volvió una celebridad mucho más reconocible con "Thunderbolts / The New Avengers", donde interpreta a "Bob/Sentry"; ahora se espera con ansias el papel que hará en "Avengers: Doomsday". También tiene un papel en la reciente "The testament of Ann Lee", con Amanda Seyfried.

Es hijo de Bill Pullman, actor emblemático de películas como "Día de la Independencia", "Gasparín" y "Mientras dormías".

