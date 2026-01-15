Will Smith y otras personas que fueron VETADAS de los Oscars. La lista completa de quienes ya NO pueden asistir a los premios

El momento en que Will Smith abofeteó a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscars ha quedado tatuado en nuestras mentes, y poco después fue muy sonado que el actor ya no puede asistir a los premios por cierto tiempo. Sin embargo, él no es la única persona que ha quedado vetada de los Oscars. A continuación te contamos más de su caso y te decimos quiénes más quedaron fuera porque así lo decidió la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS).

Quiénes han sido vetados de los Oscars

El veto ha ocurrido tanto a actores como a directores y productores. Sin embargo, todos hasta ahora son hombres. No se ha sabido de alguna mujer que haya quedado vetada de estos premios.

1. Carmine Caridi, en 2004

Este actor, quien actuó en películas como "El Padrino II", era miembro de la AMPAS hasta 2004 que se convirtió en el primer expulsado y vetado de la organización. La razón: se descubrió que por su culpa los 'screeners' (las películas que los miembros reciben para poder ver, analizar y emitir su voto) habían terminado en la piratería.

Resulta que Carmine Caridi había estado enviándole las películas a un hombre que hizo una reparación en su casa, como explica People, y este hombre hacía copias de ese material exclusivo. El FBI descubrió todo y le ofreció inmunidad al actor a cambio de que colaborara para detener al culpable.

Caridi falleció en 2019.

2. Harvey Weinstein, en 2017

Su expulsión definitiva de los Oscars se debió a la gran cantidad de acusaciones en su contra que se dieron a conocer y que dieron origen al movimiento #MeToo. En su momento la AMPAS condenó los actos de Harvey Weinstein y los describió como "aberrantes y horrendos, antiéticos y que no concuerdan con los altos estándares de la comunidad".

Antes de eso, el productor era ampliamente conocido en la industria por las agresivas campañas de promoción que organizaba para conseguir nominaciones y premios.

3. Bill Cosby, en 2018

El actor fue vetado tan solo un mes después de ser procesado por abuso sexual ocurrido en 2004. Habían pasado solo días de que fue encontrado culpable, cuando se realizó una votación entre los miembros y se decidió que fuera expulsado.

4. Roman Polanski, en 2018

Este veto es uno de los más polémicos, como explica el medio Entertainment Weekly. Bajo en nuevo código de conducta que permitió la expulsión de Bill Cosby, el director Roman Polanski quedó vetado por un abuso sexual que cometió en 1977 y por el cual huyó a Europa y no puede viajar a Estados Unidos sin enfrentar cargos.

La razón de la controversia es que entre 1977 y 2018 el director estuvo varias veces nominado al Oscar e incluso lo ganó como Mejor Director por "El pianista", aunque su situación era conocida a nivel mundial.

5. Adam Kimmel, en 2021

Una vez más, el caso del fotógrafo Adam Kimmel tiene que ver con su historial de abuso. En 2021 se dio a conocer que tenía antecedentes de ser arrestado por abuso en contra de menores.

6. Will Smith, en 2022

La penalización que actualmente enfrenta el actor por abofetear a Chris Rock consiste en no poder asistir a los Oscars durante una década. En un comunicado oficial, la AMPAS declaró que los premios de 2022 se vieron "manchados por un comportamiento inaceptable y dañino".

Días antes de que se anunciara el veto, Will Smith renunció a seguir siendo votante en la rama de actuación.

¿Richard Gere fue vetado de los Oscars?

El actor ha declarado que estuvo "vetado" de los Oscars por casi 20 años por un discurso que dio al ser presentador en 1993; aquella vez se pronunció a favor del Movimiento de Independencia del Tíbet. Tras esa noche no volvió a presentarse en la ceremonia hasta 2013.

Sin embargo, aquel veto nunca ha sido declarado oficial como en los otros casos.

