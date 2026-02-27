Marvel y La Sustancia estarán en los Oscar 2026: Confirman la segunda lista de presentadores para la edición 98

La cuenta regresiva comenzó, estamos a tan solo unas semanas de la premiación más importante de la industria cinematográfica; la ceremonia de los Premios Oscar 2026 y la segunda lista de presentadores ya se reveló; en ella están reconocidas figuras como Chris Evans y Demi Moore.

¿Quiénes forman parte de la segunda lista de presentadores para los Premios Oscar 2026?

La Academia acaba de anunciar la segunda lista de presentadores que serán parte de la edición 98 de los Premios Oscar este próximo domingo 15 de marzo. La lista tiene nombres de figuras muy reconocidas como:

Javier Bardem: Uno de los actores españoles más reconocidos de la industria, destacado por haber participado en cintas como "Sin lugar para los débiles", "F1 la película", "Skyfall", "Vicky Cristina Barcelona", entre otras.



Chris Evans: Una de las estrellas más reconocidas de Marvel, famoso por darle vida al Capitán América. Sin embargo, también ha destacado en películas como "Materialists", "Red One", "Knives Out", "Gifted" y "Ghosted".



Chase Infinite: Actriz estadounidense, reconocida por su papel en la serie "Presunto inocente" y por ser parte de la cinta "Una batalla tras otra", misma que tiene trece nominaciones en los Oscar 2026.



Demi Moore: La protagonista de la película Ghost de 1990 y la icónica cinta "La Sustancia" vuelve al escenario de los Oscar como presentadora, luego de haber dado uno de los mejores discursos en la edición del año pasado.



Kumail Nanjiani: Es un actor y comediante muy reconocido. Destacó por haber sido parte de la serie Silicon Valley. De igual forma protagonizó la famosa cinta The Big Sick en 2017.



Es un actor y comediante muy reconocido. Destacó por haber sido parte de la serie Silicon Valley. De igual forma protagonizó la famosa cinta The Big Sick en 2017. Maya Rudolph: Reconocida actriz destacada por ser parte de la serie Saturday Night Live y películas como Bridesmaids y Grown Ups.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026?

Los Premios Oscar 2026 los podrás ver completamente en vivo y gratis a través de la señal televisiva de TV Azteca por el 7, la app gratuita de TV Azteca o el sitio web de Azteca 7. La cita es este próximo 15 de marzo de 2026 a partir de las 6:00 pm.

