Chris Evans regresaría a Marvel con un misterioso personaje.

Chris Evans volverá a Marvel en un misterioso personaje. El actor podría protagonizar una nueva película, pero aún se desconoce la trama o si sería como el 'Capitán América', pero con una variante de la historia o en algún momento específico de su vida.

El histrión podría estelarizar un largometraje inédito con una trama aún desconocida, aunque se rumora que podría ser en torno a una de las interrogantes entre los fanáticos referente a qué ha sido lo que ocurrió con Steve después de que se despidió de Hulk, Sam y Bucky.

En aquel film, el 'Capitán América' tomó la decisión de volver a su época original, por eso los fans se preguntan constantemente qué habría pasado con esa parte de su vida, la cual es un misterio.

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Chris Evans podría volver a personificar al 'Capitan América'

Se especula que 'Capitán América' vivió muchas aventuras durante su tiempo de surgimiento e incluso venció a varios villanos en líneas temporales paralelas para vivir con Peggy Carter.

Ese podría ser el nuevo personaje que se tiene pensado para Chris Evans, pero no está confirmado. En caso de que hubiera una película del Capitán América 4, podría estar centrada en un nuevo protagonista.

Otra de las especulaciones es que Chris Evans podría aparecer en la cinta con una versión de su emblemático personaje, pero en la vejez, por lo tanto sería algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver.

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