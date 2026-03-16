Las 6 ocasiones en que hubo EMPATE en la historia de los Oscars; HOY se vivió una de ellas

Esta noche es histórica en la industria del cine, pues además de que se han alcanzado varios récords, se ha sumado un empate más a los Oscars, algo que muy pocas veces sucede. Hace unos momentos se llevó a cabo la premiación en la categoría "Mejor Cortometraje" y sucedió lo inesperado, Kumail Nanjiani informó que había un empate entre "The Singers" y "Two People Exchanging Saliva".

Los empates en la historia de los Oscars ¿Qué películas han tenido los mismos votos?

En 1949, durante la edición 22 de los Oscars en la categoría "Cortometraje documental" existió un empate entre: A Chance to Live y So Much for So Little.



existió un empate entre: A Chance to Live y So Much for So Little. El segundo empate en la historia de los Premios de la Academia fue en 1968 (edición 41) y pasó lo que nadie imaginaba, Katharine Hepburn y Barbra Streisand , tuvieron un rotundo empate en la categoría "Mejor actriz" por The Lion in Winter y Funny Girl respectivamente.



, tuvieron un rotundo empate en la categoría "Mejor actriz" por The Lion in Winter y Funny Girl respectivamente. Durante la edición 59 de los Oscars, en el año 1986 hubo un empate en la categoría "Documental largometraje" y quedaron con los votos exactamente iguales: Artie Shaw: Time Is All You've Got y Down and Out in America.



El cuarto empate en la historia de los Oscars se vivió en el año 1994 en la edición 67 por la categoría "Cortometraje Live Action" entre Franz Kafka's It's a Wonderful Life y Trevor.



El último empate que existió antes de este año fue en 2012 por "Edición de sonido" y los ganadores fueron: Skyfall y Zero Dark Thirty.

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El empate que no fue empate en los Premios Oscar de 1931

En el año 1931 las reglas eran un poco diferentes a las actuales, pues la Academia decía que si las películas nominadas tenían 3 votos de diferencia, ambas debían llevarse el premio. En esa edición, existió un caso entre los actores Fredric March y Wallace Beery en la categoría "Mejor actor" y existió la diferencia de tan solo un voto, por lo que, por decisión de la Academia, se catalogó como empate.

Después de ese año, las reglas cambiaron y para que exista un empate debe existir una coincidencia exacta de votos.