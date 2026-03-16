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Las 6 ocasiones en que hubo EMPATE en la historia de los Oscars; HOY se vivió una de ellas

Como pocas veces, esta noche 2 películas estuvieron en empate en una importante categoría de los Premios Oscar; sin embargo, no ha sido la primera vez que sucede.

OSCARS

Escrito por: Vanesa Olmos

Esta noche es histórica en la industria del cine, pues además de que se han alcanzado varios récords, se ha sumado un empate más a los Oscars, algo que muy pocas veces sucede. Hace unos momentos se llevó a cabo la premiación en la categoría "Mejor Cortometraje" y sucedió lo inesperado, Kumail Nanjiani informó que había un empate entre "The Singers" y "Two People Exchanging Saliva".

Los empates en la historia de los Oscars ¿Qué películas han tenido los mismos votos?

  • En 1949, durante la edición 22 de los Oscars en la categoría "Cortometraje documental" existió un empate entre: A Chance to Live y So Much for So Little.
  • El segundo empate en la historia de los Premios de la Academia fue en 1968 (edición 41) y pasó lo que nadie imaginaba, Katharine Hepburn y Barbra Streisand, tuvieron un rotundo empate en la categoría "Mejor actriz" por The Lion in Winter y Funny Girl respectivamente.
  • Durante la edición 59 de los Oscars, en el año 1986 hubo un empate en la categoría "Documental largometraje" y quedaron con los votos exactamente iguales: Artie Shaw: Time Is All You've Got y Down and Out in America.
  • El cuarto empate en la historia de los Oscars se vivió en el año 1994 en la edición 67 por la categoría "Cortometraje Live Action" entre Franz Kafka's It's a Wonderful Life y Trevor.
  • El último empate que existió antes de este año fue en 2012 por "Edición de sonido" y los ganadores fueron: Skyfall y Zero Dark Thirty.

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El empate que no fue empate en los Premios Oscar de 1931

En el año 1931 las reglas eran un poco diferentes a las actuales, pues la Academia decía que si las películas nominadas tenían 3 votos de diferencia, ambas debían llevarse el premio. En esa edición, existió un caso entre los actores Fredric March y Wallace Beery en la categoría "Mejor actor" y existió la diferencia de tan solo un voto, por lo que, por decisión de la Academia, se catalogó como empate.
Después de ese año, las reglas cambiaron y para que exista un empate debe existir una coincidencia exacta de votos.

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