No fue “El Padrino": Esta fue la película que le dio el Oscar a Robert Duvall, icónico actor cuya muerte se confirmó HOY, 16 de febrero

Este 16 de febrero el mundo del cine ha perdido a una leyenda más: Robert Duvall, emblemático actor de "El Padrino" y "Apocalipsis Ahora". Te contamos cuál fue la película con la cual el intérprete ganó el premio Oscar.

Robert Duvall murió el 15 de febrero a la edad de 95 años, según confirmó su esposa, Luciana Duvall. Su carrera como intérprete abarcó más de 7 décadas.

Cuántos premios Oscar ganó Robert Duvall, que murió este 15 de febrero

A pesar de lo que podría creerse, no fue "El Padrino" la película que le mereció el premio de la Academia a Robert Duvall. Se trató de "Tender Mercies", de 1983, y en la categoría de Mejor Actor.

"Tender Mercies" es una cinta de 1983 dirigida por Bruce Beresford y en la que Duvall compartió créditos con Tess Harper; se trata de una producción poco recordada en la actualidad y que cuenta con 76/100 de calificación en la plataforma especializada Metacritic. En aquel año, tuvo 5 nominaciones a los Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Canción Original, Mejor Actor y Mejor Guión Original, ganando en estas dos últimas.

Robert Duvall estuvo nominado al Oscar por primera vez en 1972, como Mejor Actor de Reparto por su papel de "Tom Hagen". En la misma categoría competía con dos de sus compañeros de la película, Al Pacino y James Caan; irónicamente, ninguno de los tres ganó, fueron vencidos por Joel Grey y su papel en "Cabaret".

En total, Duvall tuvo 7 nominaciones en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Este número de menciones es un récord que comparte con Ingrid Bergman, Jane Fonda, Jeff Bridges, Richard Burton, Greer Garson, Dustin Hoffman y Kate Winslet.

Sin contar la primera ocasión y aquella en que ganó, estas fueron sus nominaciones:

