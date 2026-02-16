ÚLTIMA HORA: Muere el legendario Robert Duvall, actor ganador del Oscar conocido por sus papeles en El Padrino y Apocalipse Now, a los 95 años

Este lunes, la esposa de Robert Duvall, Luciana, anunció a través de sus redes sociales la muerte del reconocido actor: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo”. En dicho mensaje, su esposa y familiares celebraron su vida y su trabajo, reconociendo que dejará una gran huella tanto en sus seres queridos como en la historia del cine.

¿De qué murió el actor Robert Duval?

A través del comunicado que realizó su esposa a un día de su muerte a través de redes sociales, reveló que el actor murió “en paz” en su casa ubicada en Middleburg, Virginia, el domingo 15 de febrero de 2026. Por el momento no se ha revelado una causa de muerte, pero se sabe que la familia no busca realizar un servicio funerario formal; en su lugar piden “honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

¿Quién era Robert Duvall?

Robert Duvall era un reconocido actor californiano que sobresalió en clásicos como El Padrino y Apocalypse Now. El actor estuvo nominado al Óscar en 5 ocasiones y solo una vez consiguió llevarse la estatuilla a casa, gracias a la cinta titulada Gracias y favores de 1984.

¿Quién es la esposa de Robert Duvall?

Luciana Pedraza fue la responsable de anunciar la muerte de su esposo, el actor Robert Duvall, a través de sus redes sociales. Luciana es una actriz y cineasta argentina, nacida en la ciudad de Salta, Argentina. En 1996, con tan solo 24 años, la actriz conoció a Duvall (65) mientras caminaba por la calle trabajando como promotora de eventos. Ahí ella lo invitó a una fiesta y después de unos cuantos días ellos iniciaron una relación. Algo curioso es que ambos cumplían años el mismo día, pero con 41 años de diferencia.

¿Robert Duvall tuvo hijos?

A pesar de que el actor estuvo casado en cuatro ocasiones, nunca tuvo hijos. En diferentes ocasiones reveló que intentó muchas veces, tanto con mujeres dentro como fuera del matrimonio; sin embargo, nunca lo consiguió. Duval conoció a su primera esposa, Barbara Benjamin, durante el rodaje de Matar a un ruiseñor. Su segunda esposa fue Gail Youngs, mientras que el tercero fue con Sharon Brophy. Fue en 2004 que se casó con la actriz argentina Luciana Pedraza después de 8 años de relación.

Películas y series en las que participó el actor

Sin duda, Robert Duvall dejó un legado impresionante en la historia del cine, pues formó parte de la historia misma. Estas son las películas y series en las que trabajó:



Matar a un ruiseñor (1962)

Capitán Newman (1963)

La jauría humana (1966)

La fama es el nombre del juego (serie, 1966)

Bullitt (1968)

El detective (1968)

Valor de ley (1969)

M*A*S*H (1970)

THX 1138 (1971)

En nombre de la ley (1971)

El Padrino (1972)

Joe Kiff (1972)

El padrino II (1974)

La conversación (1974)

Network, un mundo implacable (1976)

Ha llegado el águila (1976)

La invasión de los ultracuerpos (1978)

Apocalypse Now (1979)

Confesiones verdaderas (1981)

Gracias y favores (1983)

El mejor (1984)

Colors (1988)

Paloma solitaria (1989)

Bajo otra bandera (1990)

