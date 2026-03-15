Premios Oscar 2026: estas son las predicciones FINALES de Javier Ibarreche, ¿cuál dijo que ganará como Mejor Película?

La noche más importante del cine está aquí. Este domingo, 15 de marzo, se celebrará una edición más de los Premios Oscar en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. A escasos días de que se lleve a cabo la ceremonia, nuestro host, Javier Ibarreche, hace sus predicciones FINALES y ubica a Sinners y One Battle After Another como las grandes GANADORAS para la gala de 2026.

Premios Oscar 2026: estas son las predicciones FINALES de Javier Ibarreche

Según Ibarreche, los premios más importantes de los Premios Oscar 2026 serán repartidos entre Sinners y One Battle After Another. La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson se llevaría la estatuilla a Mejor Película, Director, Actriz de Reparto, Guion Adaptado y Edición; mientras que el largometraje de Ryan Coogler podría resultar vencedor en las categorías de Mejor Actor, Guion Original, Banda Sonora, Casting y Fotografía.

Otra de las grandes ganadoras sería Sentimental Value, a la que el creador de contenido apuesta por Mejor Película Internacional y Actor de Reparto; mientras que en Premios más “obvios”, Jessie Buckley (Hamlet) se llevará el Oscar a Mejor Actriz de Reparto y K-Pop Demon Hunters triunfará como Mejor Película animada y Canción Original. Frankenstein de Guillermo del Toro NO se iría con las manos vacías, la cinta triunfaría en Diseño de Producción, Maquillaje y Vestuario. A continuación, las predicciones FINALES de Javier Ibarreche para los Premios Oscar 2026:



Mejor Película - One Battle After Another

- One Battle After Another Mejor Director - Paul Thomas Anderson

- Paul Thomas Anderson Mejor Actor - Michael B Jordan

- Michael B Jordan Mejor Actriz - Jessie Buckley

- Jessie Buckley Mejor Actor de reparto - Stellan Skarsgård

- Stellan Skarsgård Mejor Actriz de reparto - Teyana Taylor

- Teyana Taylor Guion original - Sinners

- Sinners Guion adaptado - One Battle After Another

- One Battle After Another Mejor Película Internacional - Sentimental Value

- Sentimental Value Mejor Película Animada - Kpop Demon Hunters

- Kpop Demon Hunters Mejor Documental - La vecina perfecta

- La vecina perfecta Mejor Canción Original - Golden

- Golden Mejor Banda Sonora - Sinners

- Sinners Mejor Casting - Sinners

- Sinners Vestuario - Frankenstein

- Frankenstein Maquillaje - Frankenstein

- Frankenstein Diseño de producción - Frankenstein

- Frankenstein Fotografía - Sinners

- Sinners Edición - One Battle After Another

- One Battle After Another Sonido - F1

- F1 Efectos visuales - AVATAR

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en México?

No te pierdas los Premios Oscar 2026 GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, en punto de las 4:00 p.m. (hora del centro de México). Sintoniza nuestro canal de televisión o, si prefieres el streaming, sigue la transmisión en nuestro sitio web oficial. También contaremos con un LiveBlog con el minuto a minuto de la ceremonia y la lista de ganadores en tiempo real. Además de Javier Ibarreche, nuestros hosts de este año incluyen a Linet Puente, Ricardo Casares y Pamela Cortes.