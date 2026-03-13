El artista mexicano que busca ser parte de KPop Demon Hunters 2: “Ojalá me manden a ese proyecto”

¡Buenas noticias para las Hunters! Este jueves, 12 de marzo, se CONFIRMÓ una nueva película de las Guerreras KPop. La secuela correrá bajo la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes estuvieron a cargo de la primera cinta. Si bien no se han revelado más detalles al respecto, el mexicano Cruz Contreras busca ser parte, nuevamente, de este proyecto. A continuación, TODO lo que se sabe sobre K-Pop Demon Hunters 2.

Confirmada K-Pop Demon Hunters 2: ¿Cuándo se estrenará?

Según revelaron Kang y Appelhans, el estreno de la secuela de las HUNTER/X está previsto para 2029. De momento, no se han confirmado los detalles en torno a la trama. No obstante los cineastas aseguran estar emocionados por escribir un nuevo capítulo del fenómeno que cautivó a millones.

“Como cineasta coreano, me siento inmensamente orgulloso de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos”, señaló Kang para Variety. “Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionado de mostrárselo. Esto es solo el principio”, añadió.

¿Quién es Cruz Contreras, el artista mexicano que busca ser parte de la secuela de las Guerreras KPop?

Tras confirmarse el desarrollo de K-Pop Demon Hunters 2, el mexicano Cruz Contreras tomó su cuenta oficial de X para mostrar su deseo por ser parte de la tan esperada secuela: “Y pues se volvió oficial KDH 2 ! Aún es muy pronto, pero ojalá me manden a ese proyecto”, escribió el artista junto a una imagen de las HUNTER/X.

Y pues se volvió oficial KDH 2 !

Aún es muy pronto pero🤞🏽 ojalá me manden a ese proyecto 🥹. pic.twitter.com/dBAaMLJABT — Cruz Contreras (@cruzencanada) March 12, 2026

Para quiénes no lo sepan, Cruz Contreras es de los artistas mexicanos de animación con mayor renombre en la actualidad. El oriundo de Iguala, Guerrero, ha trabajado con Sony Pictures en importantes proyectos como Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man: Across The Spider-Verse y su más reciente éxito, las Guerreras del K-Pop. Todas ellas nominadas a los Premios Oscar. Dicho esto, Cruz forma parte del equipo de animadores que dieron vida a K-Pop Demon Hunters, por lo que no es sorpresa que busque regresar para la secuela.

El récord que podría romper K-Pop Demon Hunters en los Premios Oscar 2026

Para la 98a edición de los Premios Oscar, K-Pop Demon Hunters está nominada en dos categorías: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Golden. Con base a su desempeño en la temporada de premios, todo parece indicar que la película resultará vencedora en ambas nominaciones. De hecho, si Golden gana Mejor Canción Original, la película establecería un NUEVO récord en la Academia al ser la primera canción escrita por 7 compositores en llevarse un galardón. Ninguna canción con más de 4 compositores ha ganado nunca.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en México?

Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo este domingo, 15 de marzo. Puedes seguir TODA la cobertura EN VIVO y GRATIS en Azteca 7 a partir de las 4:00 p.m. Sintoniza nuestro canal de televisión o visita nuestra transmisión en línea. En nuestro sitio web también llevaremos un LiveBlog con la ceremonia y lista de ganadores. ¿Será que K-Pop Demon Hunters hace HISTORIA?