Abren las votaciones FINALES para los Premios Oscar 2026; estos son los FAVORITOS a ganar en las categorías MÁS IMPORTANTES

La noche más importante del cine se acerca: los Premios Oscar 2026. Mientras el gran día llega, los miembros de la Academia se preparan para emitir su voto. Este jueves, 26 de febrero, se abrieron las votaciones FINALES para la 98a edición de los Premios de la Academia. A continuación, te compartimos a los FAVORITOS para ganar en las categorías MÁS IMPORTANTES de la gala.

A medida que los miembros de la Academia aprovechan la última ventana para emitir sus respectivos votos, te compartimos a los favoritos a ganar en las categorías más importantes de la noche, según medios especializados.



Mejor Película: Sinners podría dar la sorpresa de la noche y quitarle el premio a One Battle After Another .

podría dar la sorpresa de la noche y quitarle el premio a . Mejor Director : La contienda se centra en Paul Thomas Anderson ( One Battle After Another ), Ryan Coogler ( Sinners ) y Chloé Zhao ( Hamnet ).

: La contienda se centra en Paul Thomas Anderson ( ), Ryan Coogler ( ) y Chloé Zhao ( ). Mejor Actor: El ganador indiscutible podría ser Timothée Chalamet por Marty Supreme.

El ganador indiscutible podría ser Timothée Chalamet por Mejor Actriz: Por mucho, el premio se lo lleva Jessie Buckley Hamnet .

Por mucho, el premio se lo lleva . Mejor Actor de Reparto: Delroy Lindo ( Sinners ) se ubica como el favorito a ganar

Delroy Lindo ( ) se ubica como el favorito a ganar Mejor Actriz de Reparto: Las favoritas son Amy Madigan (Weapons) y Wunmi Mosaku (Sinners)

¿Cuándo cierran las votaciones finales de los Oscar 2026?

Las votaciones finales se cierran el próximo jueves, 5 de marzo, en punto de las 5:00 p.m. hora de Los Ángeles / 7:00 p.m. hora del centro de México. Una vez que esto suceda, no hay vuelta atrás. Solo queda esperar a la revelación de ganadores en la entrega de Premios.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

La 98a edición de los Premios Oscar 2026 son el domingo 15 de marzo. La gala se celebrará en su ya tradicional sede, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la alfombra roja se llevará a cabo desde un par de horas antes.

Premios Oscar 2026: así puedes ver la ceremonia GRATIS y EN VIVO

Los Premios Oscar 2026 podrán seguirse GRATIS y EN VIVO a través del canal de Azteca 7 en televisión. También contaremos con una transmisión en streaming en nuestro sitio web oficial, donde, de igual manera, habrá un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores en tiempo real.