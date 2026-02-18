No solo Guillermo del Toro: la mexicana que NO SABÍAS que está nominada en los Oscar 2026 y compite contra “KPop Demon Hunters”

Cada vez son más los mexicanos que hacen ruido en la industria cinematográfica internacional; además de los nombres que ya todos ubicamos, como Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón, muchos compatriotas están destacando en ramos como los efectos visuales o la producción. En este último se encuentra Nidia Santiago, la mexicana que está nominada en los Premios Oscar 2026.

Nidia Santiago, la mujer mexicana que está nominada a Mejor Película Animada en los Oscar 2026

La productora Nidia Santiago, nacida en Oaxaca y radicada en Francia, compite en los Oscar 2026 dentro de la categoría de Mejor Película Animada. El estudio que ella fundó, Ikki Films, está detrás de la cinta "Amélie y los secretos de la lluvia" ("Little Amélie or the character of rain").

Ikki Films es una compañía que existe desde 2011 y hasta ahora solo había producido cortometrajes animados como "Yuck!", que compitió en los Oscar 2024. Otra de sus producciones, "Percebes" (2024) estuvo muy cerca de llegar a los Oscar y ganó en el Festival Internacional de Cine de Animación Annecy.

A quiénes se enfrenta "Amélie y los secretos de la lluvia" en los Oscar 2026

Esta película, que se presentó en el Festival de Cannes 2025, ha estado nominada en otras grandes ceremonias de la temporada de premios cinematográficos: los Critics' Choice, los Golden Globes y los BAFTA 2026. En los dos primeros ganó "KPop Demon Hunters", pero en los últimos se conocerán los resultados hasta el 22 de febrero.

En los Oscar 2026, "Amélie y los secretos de la lluvia" se enfrenta a "KPop Demon Hunters", "Elio", "Zootopia 2" y "Arco". Las tres primeras provienen de grandes estudios, mientras "Arco" es producida por MountainA, compañía fundada por Natalie Portman.

De qué trata "Amélie y los secretos de la lluvia"

Esta película animada está basada en una novela llamada "Metafísica de los tubos", de la autora Amélie Nothomb. Es la historia de una pequeña niña belga que vive en Japón; vemos cómo va descubriendo el mundo y, a sus tres años, la vida le cambia completamente a partir de un acontecimiento.