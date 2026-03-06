Oscar 2026: ¿qué regalos se llevan los ganadores de los premios de la edición 98 de la Academia?

Todos los ganadores de los premios de la Academia se llevan a casa una de las estatuillas más codiciadas del mundo. Pero, ¿también les dan dinero o qué más les obsequian? ¿Qué regalos tendrán los triunfadores en los Oscar 2026? A continuación te respondemos las preguntas.

¿A los ganadores de los Premios Oscar les dan dinero?

La respuesta es negativa. Ganar un premio Oscar no implica obtener dinero de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Sin embargo, sí puede significar ventajas económicas para los triunfadores: mejores sueldos en películas futuras, mayores oportunidades y mucho trabajo, por ejemplo.

Cuáles son los regalos para los nominados de los Oscar 2026

De manera independiente a la Academia, una empresa de marketing con base en Los Ángeles otorga una bolsa de regalos de lujo para los nominados en las categorías principales de los Oscar. A la exclusiva bolsa con valor superior a 100 mil dólares se le llama "Everybody wins" ("Todos ganan"), porque hay una para cada nominado, no solo para el ganador.

Cada año, la bolsa de regalos está integrada por experiencias de viaje a nombre del destinatario, tratamientos de spa, productos de skincare, servicios de bienestar y productos de belleza. Para los Oscar 2026, por ejemplo, estos son algunos de los obsequios:



Una estancia en una villa de lujo para 16 personas en Ibiza.

Una estancia en un alojamiento de lujo en una región ártica para ver las auroras boreales.

Un exclusivo paquete de diseño de interiores para su hogar.

¡Rumi de KPop Demon Hunters llegó a Azteca 7! Pamela Cortés, Linet Puente y Ricardo Casares se convierten en personajes de películas nominadas al Oscar 2026

Cuánto cuesta una estatuilla del Oscar

De acuerdo con medios como CBS News, cuesta aproximadamente 400 dólares producir una nueva estatuilla de Oscar y toma alrededor de 3 meses hacer unas 50 estatuillas. Las reglas establecen, sin embargo, que el premio tiene el valor de un dólar y que no se puede vender sin antes ofrecerse por ese valor simbólico a la Academia para que tome la estatuilla de regreso.

La justificación de la Academia para no permitir la venta es la preservación de la estatuilla dorada como un símbolo de la institución.

