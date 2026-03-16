Los Premios Oscar 2026 se transforman en un concierto de k-pop con “Golden” de HUNTRIX, así fueron los lightsticks exclusivos de la ceremonia de premios

"KPop Demon Hunters" llegó para arrasar en los Oscar 2026, no solo triunfando en las dos categorías donde tenía nominación sino también con la presentación musical de "Golden". Incluso se repartieron sticks luminosos entre todos los asistentes, los cuales se encendieron durante la canción.

Toda la vibra de un auténtico concierto de kpop se percibió en el escenario del Dolby Theatre, sede de los Oscar desde 2002. "Golden" fue una de las únicas dos canciones que tuvieron presentación en vivo durante la edición 98 de los premios de la Academia.

teyana taylor, chloé zhao, gwyneth paltrow, and emma stone all jiving to golden with light sticks are not on my oscars bingo list. pic.twitter.com/ZteC6YVXel — Mabuk Sinema (@MabukSinema) March 16, 2026

Desde un buen rato antes de que las voces de "HUNTR/X" pisaran el escenario, los asistentes a los premios de la Academia habían recibido varitas luminosas para cuando comenzara el show. Eran, literalmente, sticks de color blanco con punta esférica, que encendieron en color dorado durante la presentación.

Gotta give it to the crowd, they’re all going up for “Golden” pic.twitter.com/8xiXGSipsX — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) March 16, 2026

Gran parte del público, efectivamente, participó agitando los 'light sticks' de "KPop Demon Hunters". En redes sociales se está comentando lo extraño que resulta ver a celebridades como Emma Stone, Leonardo DiCaprio y Gwyneth Paltrow en lo que parecía un concierto de kpop. También hubo nominadas que aprovecharon para tomarse fotos con los sticks, como Chase Infiniti, quien compitió como Mejor Actriz.

Not Chase Infiniti holding a lightstick at the 2026 #Oscars 😭 pic.twitter.com/kkMeXbnEeZ — Chase Infiniti Updates (@infinitiupdate) March 16, 2026

Antes de que Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami comenzaran a cantar "Golden", se llevó a cabo un opening por bailarines profesionales vestidos en el tradicional hanbok surcoreano.

Cabe recordar que "KPop Demon Hunters" ganó en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original; sobre este último triunfo, se rompió el récord de la canción ganadora con mayor número de autores acreditados (7).