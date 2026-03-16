Premios Oscar 2026: así puedes ver TODAS las películas GANADORAS de la ceremonia

La 98a edición de los Premios Oscar llegó a su fin. Así puedes ver TODAS las películas ganadoras de los Oscars 2026: desde One Battle After Another hasta Sinners.

Escrito por: Daniela Arvizu

Una edición más de los Premios Oscar llegó a su fin. La noche de este domingo, 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, fue sede de los Oscars 2026, ceremonia en la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) reconoció a los mejores lanzamientos en la industria del cine. La gran ganadora de la noche fue One Battle After Another, con seis estatuillas, seguida por Sinners, con cuatro, Frankenstein con tres y K-Pop Demon Hunters con dos. A continuación, te compartimos en dónde puedes ver TODAS las películas GANADORAS de los Premios Oscar 2026.

¿Dónde ver TODAS las películas GANADORAS de los Premios Oscar 2026?

Así puedes ver todas las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026 en México:

One Battle After Another

  • 6 premios Oscar a: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto (Sean Penn), Mejor Director y Mejor Guion Adaptado (Paul Thomas Anderson), Mejor Elenco y Mejor Edición (Andy Jurgensen)
  • ¿Dónde ver? Disponible en HBO MAX

Sinners

  • 4 premios Oscar a: Mejor Actor (Michael B. Jordan), Mejor Guion Original (Ryan Coogler), Mejor Música - Banda Sonora Original y Mejor Fotografía
  • ¿Dónde ver? Disponible en HBO MAX

Frankenstein

  • 3 premios Oscar a: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Maquillaje y Peinado
  • ¿Dónde ver? Disponible en streaming

KPop Demon Hunters

  • 2 Oscar a: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original (“Golden”)
  • ¿Dónde ver? Disponible en streaming

Hamnet

  • 1 Oscar a: Mejor Actriz (Jessie Buckley)
  • ¿Dónde ver? Disponible en cines

Weapons

  • 1 Oscar a: Mejor Actriz de Reparto (Amy Madigan)
  • ¿Dónde ver? Disponible en streaming

Sentimental Value

  • 1 Oscar a: Mejor Película Extranjera
  • ¿Dónde ver? Disponible en cines

F1

  • 1 Oscar a: Mejor Sonido
  • ¿Dónde ver? Disponible en Apple TV+

Avatar: Fire and Ash

  • 1 Oscar a: Mejores Efectos Visuales
  • ¿Dónde ver? Disponible en cine

All the Empty Rooms

  • 1 Oscar a: Mejor Cortometraje Animado
  • ¿Dónde ver? Disponible en streaming

The Girl Who Cried Pearls

  • 1 Oscar a: Mejor Documental Corto
  • ¿Dónde ver? No está disponible

Mr. Nobody against Putin

  • 1 Oscar a: Mejor Documental Largo
  • ¿Dónde ver? Disponible en Apple TV+ sólo para comprar o rentar

The Singers

  • 1 Oscar a: Mejor Cortometraje Live Action
  • ¿Dónde ver? Disponible en streaming

Two People Exchanging Saliva

  • 1 Oscar a: Mejor Cortometraje Live Action
  • ¿Dónde ver? Disponible en Youtube

