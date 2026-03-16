Premios Oscar 2026: así puedes ver TODAS las películas GANADORAS de la ceremonia
Una edición más de los Premios Oscar llegó a su fin. La noche de este domingo, 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, fue sede de los Oscars 2026, ceremonia en la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) reconoció a los mejores lanzamientos en la industria del cine. La gran ganadora de la noche fue One Battle After Another, con seis estatuillas, seguida por Sinners, con cuatro, Frankenstein con tres y K-Pop Demon Hunters con dos. A continuación, te compartimos en dónde puedes ver TODAS las películas GANADORAS de los Premios Oscar 2026.
¿Dónde ver TODAS las películas GANADORAS de los Premios Oscar 2026?
Así puedes ver todas las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026 en México:
One Battle After Another
- 6 premios Oscar a: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto (Sean Penn), Mejor Director y Mejor Guion Adaptado (Paul Thomas Anderson), Mejor Elenco y Mejor Edición (Andy Jurgensen)
- ¿Dónde ver? Disponible en HBO MAX
Sinners
- 4 premios Oscar a: Mejor Actor (Michael B. Jordan), Mejor Guion Original (Ryan Coogler), Mejor Música - Banda Sonora Original y Mejor Fotografía
- ¿Dónde ver? Disponible en HBO MAX
Frankenstein
- 3 premios Oscar a: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Maquillaje y Peinado
- ¿Dónde ver? Disponible en streaming
KPop Demon Hunters
- 2 Oscar a: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original (“Golden”)
- ¿Dónde ver? Disponible en streaming
The Honmoon is sealed! The Oscar for Best Original Song goes to “Golden” from KPOP DEMON HUNTERS! #Oscars pic.twitter.com/TxLeg4RHB3— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Hamnet
- 1 Oscar a: Mejor Actriz (Jessie Buckley)
- ¿Dónde ver? Disponible en cines
Weapons
- 1 Oscar a: Mejor Actriz de Reparto (Amy Madigan)
- ¿Dónde ver? Disponible en streaming
Sentimental Value
- 1 Oscar a: Mejor Película Extranjera
- ¿Dónde ver? Disponible en cines
F1
- 1 Oscar a: Mejor Sonido
- ¿Dónde ver? Disponible en Apple TV+
Avatar: Fire and Ash
- 1 Oscar a: Mejores Efectos Visuales
- ¿Dónde ver? Disponible en cine
All the Empty Rooms
- 1 Oscar a: Mejor Cortometraje Animado
- ¿Dónde ver? Disponible en streaming
ALL THE EMPTY ROOMS wins the Oscar for Best Documentary Short Film. Congratulations #Oscars pic.twitter.com/coBs5EDKHp— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
The Girl Who Cried Pearls
- 1 Oscar a: Mejor Documental Corto
- ¿Dónde ver? No está disponible
Mr. Nobody against Putin
- 1 Oscar a: Mejor Documental Largo
- ¿Dónde ver? Disponible en Apple TV+ sólo para comprar o rentar
The Singers
- 1 Oscar a: Mejor Cortometraje Live Action
- ¿Dónde ver? Disponible en streaming
Two People Exchanging Saliva
- 1 Oscar a: Mejor Cortometraje Live Action
- ¿Dónde ver? Disponible en Youtube
It's a tie! THE SINGERS and TWO PEOPLE EXCHANGING SALIVA both win the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars pic.twitter.com/sspwxUKtbj— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026