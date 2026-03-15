Premios Oscar 2026: TODOS los premios que ganó KPop Demon Hunters en la entrega 98 de los premios de La Academia

KPop Demon Hunters llegó arrasando durante toda la temporada de premios del 2026, llegando a llevarse la mayoría de premios en los aclamados Annie Awards, que premian lo mejor a la animación. Y llegaron a los premios Oscar como una de las cintas más competitivas del año, teniendo en total 2 nominaciones una como Mejor Película Animada y otra en la categoría de Mejor Canción Original por 'Golden'.

Te puede interesar: EN VIVO: Premios Oscar 2026, sigue minuto a minuto y conoce a los ganadores

¿Cuántos premios ganó KPop Demon Hunters en los Oscar 2026?

Hasta el momento KPop Demon Hunters ya se llevó una de las dos nominaciones de la noche, ganando en una de las mejores categorías de los premios Oscar: Mejor Película Animada.

Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

De acuerdo a muchos expertos se espera que la película también se lleve la categoría de Mejor Canción Original, haciendo que la icónica Diane Warren vuelva a perder su nominación en la misma terna.

¿Cuáles son los premios más importantes que ha ganado KPop Demon Hunters durante la temporada de premios?

Los premios más importantes que ha ganado la aclamada película de Sony Pictures durante la temporada del 2026 incluye:

