De qué trata y dónde ver “F1", la película de Brad Pitt con 4 nominaciones a los Premios Oscar 2026

En la lista de nominados para los Premios Oscar 2026, una de las sorpresas fue la presencia que tiene la cinta "F1", protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris. Este exitoso blockbuster, con una enorme producción y cargada de acción, compite en 4 categorías dentro de los premios de la Academia: Mejor Película, Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido y Mejor Edición.

Resultó una sorpresa no tanto su presencia en categorías técnicas sino en la terna de Mejor Película; mucho se habló sobre si una película como "Weapons", por ejemplo, podría entrar en la competencia y la tenían como predicción antes que el blockbuster.

"F1: La Película" también ha tenido presencia en otras ceremonias de la temporada de premios. Por ejemplo, en los Golden Globes 2026 obtuvo nominaciones por Mejor Música Original y Logro Cinematográfico y de Taquilla.

De qué trata la película "F1"

La cinta fue dirigida por Joseph Kosinski, que en su filmografía también cuenta con títulos como "Top Gun: Maverick" y "Tron: El Legado". En la producción contó con Brad Pitt, Jerry Bruckheimer (productor en franquicias como "Top Gun" y "Piratas del Caribe") y el piloto Lewis Hamilton.

Pitt interpreta a un piloto retirado de nombre "Sonny Hayes", quien vuelve a la Fórmula 1 para acompañar al novato "Joshua Pearce" (Damson Idris), dentro del equipo ficticio "APXGP".

Esta película busca ser tanto del disfrute de fans del deporte como impresionar con sus secuencias y efectos visuales a quienes no son tan cercanos a este mundo. También tiene como propósito ser tan realista como nunca se había intentado antes con la F1.

Si algo podemos asegurar es que la cinta fue un éxito, no solo por las menciones que ha obtenido en premios sino también por su taquilla. Obtuvo más de 189 millones de dólares en Estados Unidos y más de 633 millones de dólares en su taquilla sumada a nivel internacional.

Secretos de los Premios Oscar: ¿qué se califica en Mejor Sonido o Mejor Diseño de Vestuario?

Dónde ver "F1", la película nominada a 4 Premios Oscar

La película ya se encuentra disponible mediante Apple TV y actualmente es exclusiva de esta plataforma de streaming que participó en su producción. Tiene una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.