Quién es Kate Hudson, nominada a Mejor Actriz por “Song Sung Blue” en los Premios Oscar 2026

Con una carrera que se acerca a las 3 décadas y que contempla varias cintas icónicas, Kate Hudson está recibiendo bastante reconocimiento con la película "Song Sung Blue". Está nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026, en un año donde esta terna está entre las más reñidas. A continuación te contamos más sobre la carrera y logros de esta intérprete.

En qué películas sale Kate Hudson

Seguramente a Kate Hudson la conoces como una reina de las comedias románticas, pero su carrera abarca más que eso y claramente su rango actoral es bastante amplio.

Originaria de Los Ángeles, viene de una familia de celebridades: su mamá es la actriz Goldie Hawn (protagonista en cintas como "La muerte le sienta bien" y "El club de las divorciadas") y su papá es el cantante Bill Hudson. Entre sus hermanos se encuentra el también actor Wyatt Russell (hijo del matrimonio entre Goldie Hawn y Kurt Russell).

El primer crédito como actriz de Kate Hudson fue como protagonista en la película "Desert Blue", de 1998, y su primer gran éxito llegaría solo dos años después con "Casi Famosos", que le dio su primera nominación al Oscar (como Mejor Actriz de Reparto).

Aunque la carrera de Hudson actualmente reúne cerca de 40 títulos, en los siguientes años se consolidó su éxito dentro del subgénero de las comedias románticas: "Cómo perder a un hombre en 10 días" (2003), "Tres son multitud" (2006), "Amor y tesoro" (2008), "La novia de mi mejor amigo" (2008), "Guerra de novias" (2009) y "No me quites a mi novio" (2011) fueron algunas de las películas con las que se convirtió en ícono.

También ha experimentado con géneros como el terror (con "La llave maestra", de 2005), el thriller psicológico (con películas como "Gossip", del 2000), el drama (hay ejemplos como "The killer inside me"), los musicales (con "Nine", de 2009) y hasta el misterio (con "Glass Onion: A knives out mystery"). Además, fue actriz de doblaje en "Kung Fu Panda 3" (2016).

¿Kate Hudson ha ganado premios Oscar?

La actriz de 46 años compite con Jessie Buckley, Rose Byrne, Renate Reinsve y Emma Stone en la terna de Mejor Actriz de los Oscar 2026. Es la segunda vez que Kate Hudson compite por un premio de la Academia y han pasado 25 años desde que tuvo la oportunidad de ganarlo.

