La película que tuvo 11 nominaciones al Oscar e hizo historia porque GANÓ EN TODAS

Cada año hay entre 3 ó 4 películas que arrasan con las nominaciones al Oscar . Sin embargo, competir en muchas categorías no es garantía de una noche de triunfos; de hecho, existe una lista de producciones que tenían muchas nominaciones pero no ganaron nada. En toda la historia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, solo una película ha alcanzado el número de 11 nominaciones y ganó en todas.

El récord que "El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey" mantiene en los Oscars

El número máximo de nominaciones que se ha alcanzado en los Oscars es de 14, pero ninguna película con ese número de menciones ha ganado en todas; lo mismo ocurre con las películas que han alcanzado 13 y 12 nominaciones. No obstante, "El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey" es la única cinta que tuvo 11 nominaciones y en las 11 ganó.

En 2003, la película dirigida por Peter Jackson y última parte de la trilogía "El Señor de los Anillos" ganó el premio principal de la noche. También se llevó la estatuilla para Mejor Dirección de Arte, Diseño de Vestuario, Dirección, Edición, Maquillaje, Música Original, Canción Original, Mezcla de Sonido, Efectos Visuales y Guión Adaptado.

En esa época solamente había 5 contendientes en la categoría de Mejor Película, y con "El Retorno del Rey" competía "Río místico", "Lost in Translation", "Capitán de mar y guerra: La costa más lejana del mundo" y "Alma de héroes".

En la lista de películas con 11 nominaciones al Oscar figuran nombres como "Rebecca", "El Padrino: Parte II", "Rescatando al Soldado Ryan", "El Aviador", "Joker", "Todo en todas partes al mismo tiempo" y "Poor Things". La única que ha estado cerca de igualar el récord de "El Retorno del Rey" es "Amor sin Barreras" (1961), que ganó 10 premios.

Otras películas que ganaron en todas sus nominaciones

Solamente 5 películas con al menos 5 nominaciones han ganado en todas las categorías que les mencionaban. Además de "El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey", están las siguientes:

