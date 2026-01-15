¿Las mayores perdedoras? Películas que tenían más de 10 nominaciones en los Oscars pero NO ganaron NINGUNO

Cada año, cuando se anuncian las nominaciones a los Oscars , hay 2 ó 3 películas que destacan inmediatamente por su cantidad de menciones y comenzamos a pensar en ellas como ganadoras. Sin embargo, muchas de esas cintas terminan llevándose apenas un par de premios y, en algunos casos, se van con las manos vacías. Hay diversas películas que tenían 10 ó más nominaciones en los Oscars pero no ganaron ninguno.

Estos son los ejemplos que existen durante las 97 ediciones que se han realizado de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS).

Estas películas tenían 10 nominaciones o más para los Oscars, pero perdieron en todas

Existen dos películas que tenían 11 nominaciones para los premios de la Academia y no se llevaron ninguna estatuilla: "The turning point" (1977) y "El color púrpura", en su versión de 1985.

"The turning point", un drama centrado en el ámbito del ballet y dirigido por Herbert Ross, tenía mención en categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión (en ese entonces llamado Escritura) y Fotografía; también estaba en las categorías de interpretación y 2 de sus actrices de reparto estaban nominadas, entre ellas Shirley Maclaine.

Ese año la Mejor Película fue "Annie Hall", dirigida por Woody Allen y protagonizada por Diane Keaton.

En el caso de la primera versión de "El color púrpura", también había nominaciones en categorías principales como Mejor Película y Mejor Guión, además de Música y Canción Original; en las categorías de actuación se incluía menciones para Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey. Al final, no hubo ningún premio para la película.

Ese año, la ganadora principal de la noche fue "África mía", protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford, dirigida por Sydney Pollack.

En la historia de los Oscars también hay 5 casos relativamente recientes de películas que tenían 10 nominaciones pero no ganaron ningún premio. A continuación detallamos cada caso.

1. "Pandillas de Nueva York" (2002)

Mejor Actor (Daniel Day-Lewis)

Mejor Dirección de Arte

Mejor Fotografía

Mejor Vestuario

Mejor Dirección

Mejor Edición

Mejor Música

Mejor Película

Mejor Sonido

Mejor Guión Original

Ese año, en la categoría principal de la noche, esta película de Martin Scorcese fue vencida por "Chicago".

2. "Temple de acero" (2010)

Mejor Actor (Jeff Bridges)

Mejor Actriz de Reparto (Hailee Steinfeld)

Mejor Dirección de Arte

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Dirección

Mejor Película

Mejor Edición de Sonido

Mejor Mezcla de Sonido

Mejor Guión Adaptado

A la película dirigida por los hermanos Coen le ganó "El discurso del rey".

3. "American hustle" (2013)

Mejor Actor (Christian Bale)

Mejor Actor de Reparto (Bradley Cooper)

Mejor Actriz (Amy Adams)

Mejor Actriz de Reparto (Jennifer Lawrence)

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Dirección

Mejor Edición

Mejor Película

Mejor Diseño de Producción

Mejor Guión Original

Ese año, la cinta de David O. Russell fue vencida por "12 años de esclavitud".

4. "El irlandés" (2019)

2 nominaciones por Mejor Actor de Reparto (Al Pacino y Joe Pesci)

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Dirección

Mejor Edición

Mejor Película

Mejor Diseño de Producción

Mejor Efectos Visuales

Mejor Guión Adaptado

Una vez más Martin Scorsese regresó a casa sin la estatuilla de Mejor Película, le ganó "Parásitos".

5. "Killers of the Flower Moon" (2023)

Mejor Actor de Reparto (Robert De Niro)

Mejor Actriz (Lily Gladstone)

Mejor Fotografía (Rodrigo Prieto)

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Dirección

Mejor Edición

Mejor Música Original

Mejor Canción Original

Mejor Película

Mejor Diseño de Producción

Por tercera ocasión tenemos a Martin Scorsese, ahora vencido por "Oppenheimer".

