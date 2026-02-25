De qué trata y dónde ver The Secret Agent, película con 4 nominaciones a los Oscar 2026

El 15 de marzo el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar una nueva edición de los Premios Oscar. Entre los nominados a la ceremonia de 2026 destaca la cinta brasileña The Secret Agent (Agente secreto, en español). La película del director Kleber Mendonça Filho cuenta con 4 nominaciones al premio de la Academia. Aquí te contamos de qué trata y cómo puedes verla en México.

¿De qué trata The Secret Agent, película con 4 nominaciones a los Oscar 2026?

La cinta, protagonizada por Wagner Moura y ambientada en el Brasil de 1977, sigue la historia de un profesor universitario que es perseguido por la dictadura militar debido a su pasado relacionado con la resistencia. A lo largo de la película, el hombre busca reencontrarse con su hijo mientras intenta escapar de la represión política. A continuación, te compartimos el tráiler:

¿Cómo y dónde ver la película de Agente Secreto en México?

The Secret Agent tendrá su estreno en cines de México este jueves, 26 de febrero, justo a tiempo para la gala de los Premios Oscar. Para adquirir entradas, acude a taquillas o visita el sitio web del complejo cinematográfico de tu preferencia.

¿Cuántas nominaciones al Oscar tiene The Secret Agent y qué categorías son?

La obra de Kleber Mendonça Filho cuenta con un total de cuatro nominaciones en la 98a edición de los Premios Oscar, incluida la categoría más importante de la noche: Mejor Película. El largometraje también está nominado a Mejor Elenco y Mejor Película Extranjera, mientras que Wagner Moura compite en la terna por Mejor Actor.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Así puedes ver la ceremonia GRATIS y EN VIVO

Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo el domingo 15 de marzo en su ya tradicional sede, el Dolby Theatre. La gala será conducida por Conan O’Brien, quien regresa como host por segundo año consecutivo. La ceremonia de premiación dará inicio en punto de las 6:00 p.m. (hora de México), mientras que la alfombra roja comenzará desde un par de horas antes.

Tanto la red carpet como la ceremonia de los Premios Oscar 2026 podrán seguirse GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7. Si no tienes televisión o prefieres el streaming, también tendremos una transmisión en directo en la app móvil de TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web oficial, donde igual habrá un LiveBlog con el minuto a minuto del evento, la lista de ganadores y noticias de último momento.