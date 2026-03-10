Timothée Chalamet: ¿de dónde es y qué otras películas ha hecho el nominado a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026 por Marty Supreme?
Timothée Chalamet ha sido galardonado en la temporada de premios del 2026, y si no conoces muchos de sus trabajos durante su carrera por el Oscar, aquí te los contamos.
Timothée Chalamet ha demostrado a lo largo de su carrera que es un actor de alto calibre, como él mismo lo dijo en el 2025 durante los SAG Awards: "Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes... la verdad es que busco la grandeza", y la realidad es que los papeles que ha aceptado lo han hecho relucir, y ahora mismo puede presumir de tener un total de 3 nominaciones a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actor.
Timothée Hal Chalamet, nombre completo del actor, es originario de Nueva York, Estados Unidos, nació el 27 de diciembre de 1995. Desde muy joven mostró interés respecto a las artes, específicamente a la actuación, sus primeros papeles se le dieron en obras de teatro hasta que en 2014, a la edad de 18 años tuvo su debut cinematográfico en "Men, Woman and Children", mismo año en el que participaría en la aclamada película de Christopher Nolan "Interestellar".
Sin embargo el momento y la película que lo catapultó a la fama fue la cinta "Call Me By Your Name", donde interpretó a Elio, en un filme que adaptó el libro del mismo nombre, dirigida por Luca Guadagnino. Esta película no solo lo puso en el foco de la fama, si no que también lo impulsó a obtener su primera nominación a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actor.
Estas son todas las películas en las que ha participado el actor:
- Men, Women and Children
- Interestelar
- Worst Friends
- One and Two
- Love the Coopers
- The Adderall Diaries
- Hot Summer Nights
- Call me by your name
- Lady Bird
- Hostiles
- Beautiful Boy
- The King
- Mujercitas
- A Rainy Day in New York
- The French Dispatch
- Dune
- Don't Look Up
- Bones and All
- Wonka
- Dune: Parte 2
- Un Completo Desconocido
- Marty Supreme
¿Qué películas le han dado una nominación al Oscar a Timothée Chalamet?
Son tres las películas que le han dado la nominación a los Premios Oscar a Timothée Chalamet, sin embargo hasta el momento no ha logrado llevarse ninguna categoría, algo que tal vez (o no) podría cambiar el próximo 15 de marzo en los Oscars 98.
Las tres nominaciones a Mejor Actor se las dieron las películas: Call Me By Your Name, A Complete Unknown y Marty Supreme. Sin embargo, Chalamet ha participado en 8 películas que han sido nominadas a Mejor Película: Call Me by Your Name, Lady Bird, Little Women, Dune, Don’t Look Up, Dune: Part Two, A Complete Unknown y Marty Supreme.