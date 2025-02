La Semilla del Fruto Sagrado: La película grabada en secreto y que fue contrabandeada para estrenarse

Mohammad Rasoulof, el director de ‘La Semilla del Fruto Sagrado', tuvo muchas complicaciones al momento de grabar la película que ahora compite por ganar la estatuilla del Oscar en ‘Mejor Película Internacional'. Rasoulof se ha destacado por ser un director que explora diversos temas políticos, razón por la cual ha enfrentado varios años en prisión y ahora tuvo que grabar totalmente a escondidas ‘La Semilla del Fruto Sagrado’, aquí te contamos todo sobre esta película.

Mohammad Rasoulof, ¿por qué estuvo encarcelado?

Mohammad Rasoulof ha estado en diferentes ocasiones en prisión, por el gobierno de Irán, la acusación decía “colusión con la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país”. Desde el 2017 Rasoulof le prohibieron salir del país, desde ese entones ha sido detenido en diferentes ocasiones por criticar represiones a protestas contra el gobierno, y en el 2024 fue cuando recibió la condena de 8 años de prisión, latigazos y confiscación de sus cosas.

Te preguntarás, entonces, ¿cómo es que grabó ‘La Semilla del Fruto Sagrado’? o ¿entonces no irá a los Oscars?, pues la respuesta puede ser sencilla y a la vez no, ya que Mohammad Rasoulof tuvo que verse en la necesidad de irse de su país, caminando por una frontera bastante peligrosa para evitar ser encarcelado. Para The Guardian el director declaró:

Mi misión es poder transmitir las narrativas de lo que está sucediendo en Irán y la situación en la que estamos atrapados como iraníes (...) Esto es algo que no puedo hacer en prisión. Tengo en mente la idea de volver pronto, pero creo que ese es el caso de todos los iraníes que han abandonado el país.

Estos antecedentes demuestran que el cine de Rasoulof siempre ha sido algo que toca el tema político, sobre todo en un intento por demostrarle al mundo lo que pasa en Irán con el régimen totalitario, algo que plasmó en ‘La Semilla del Fruto Sagrado’.

‘La Semilla del Fruto Sagrado': sus secretos y su trama

Esta película fue grabada en total secreto, la filmación duró solamente 70 días y dio inicio en diciembre de 2023, terminando en marzo del 2024; esto debido a que el director Rasoulof ya había estado en la cárcel con anterioridad, y el gobierno Iraní ya lo tenía ‘fichado’, y se mantuvo lejos del set lo más posible para que nadie pudiera sospechar que estaba trabajando en una nueva película donde criticaba al régimen.

De hecho, Mohammad Rasoulof tuvo conocimiento de su orden de encarcelamiento por 8 años a mitad del rodaje de ‘La Semilla del Fruto Sagrado’ y fue gracias a una apelación y a un periodo de fechas festivas que pudo obtener más tiempo libre para poder terminar el trabajo de esta película. Después de terminar, Rasoulof huyó de Irán y por medio del contrabando pudo llevar la cinta en crudo hasta Alemania, en donde fue editada en postproducción.

Después de esto, el director logró llevarla hasta el Festival de Cannes de 2024, en donde ganó el Premio Especial del Jurado.



¿Pero de qué trata ‘La Semilla del Fruto Sagrado’? Conocemos a Imam, un jefe de familia que acaba de ser ascendido como Juez de Instrucción del Tribunal Revolucionario de Teherán, teniendo un papel importante en la impartición de justicia, específicamente firmando las penas de muerte. Esto específicamente no solo trae presión a su desempeño como juez, pues también debe ser mucho más estricto con su familia. De repente, dentro de su hogar desaparece su arma, y él comienza a sospechar de su familia, por lo que comienza a imponer un régimen autoritario dentro de su hogar, pues desconfía completamente de su esposa e hijas.

‘La Semilla del Fruto Sagrado’ explora las protestas que se dieron a lugar en el 2022 por el movimiento de mujeres, las cuales reclamaban por la imposición del uso obligatorio del hiyab den Irán. Esta película ya se estrenó en México y puedes disfrutarla a través de tu cadena de cine preferida.

En definitiva esta película se ha convertido en una fuerte contendiente para llevarse la estatuilla dorada este 02 de marzo, pues no solo ha sido aplaudida por la crítica, si no por todas las personas que logran identificarse y dolerse por la historia que Rasoulof nos cuenta.