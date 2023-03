Desafío entre titanes: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Angela Basset.

¡Estamos ya en la cuenta regresiva para vivir la #Oscarmanía por Azteca 7! Faltan solo 4 días para sentir la emoción de descubrir quiénes levantarán la estatuilla dorada y en este día, te traigo una nota especial: las tres actrices que tienen más en común de lo que tú crees. Pero mientras llega el 12 de marzo, ¡aquí te preparo con la información que necesitas para llegar con todo ese día!

Y bueno, ahora sí, ¡comencemos!

Estas tres actrices, de antaño, están causando euforia entre el público de los Oscar 2023, pues las tres están nominadas este año a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. Aunque no sean la misma categoría, es igual de importante y más porque hace apenas unos cuantos años atrás, era difícil ver a actrices mayores a 50 estar nominadas y aquí vienen ellas a darnos una valiosa lección.

Michelle Yeoh: “los 60 son los nuevos 20".

Michelle Yeoh es una actriz que tiene una trayectoria enorme. Por años ha trabajado, pero no fue sino hasta ahora que la actriz logró una nominación en los Oscar 2023 a Mejor Actriz de Reparto. Gracias a su nominación y cientos de elogios por su actuación en “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”, la actriz ha hablado de cómo a su edad (60) es posible brillar en una industria tan complicada como lo es el cine. Por cierto, me parece importante recalcar que ella fue de las primeras mujeres que abogó para que las películas de acción no fueran solo para hombres, incluso cuando filmaba con Jackie Chan, él tuvo que trabajar más sus acrobacias para llegar al nivel de Michelle Yeoh.

Jamie Lee Curtis: “La Reina del Grito” y el terror.

Para este punto, yo creo que todos conocemos a Jamie Lee Curtis, pues gracias a su papel de Laurie, actualmente sabemos cómo protegernos y escapar de un asesino serial. Lo sorpresivo aquí es que, como ya he mencionado antes en mis notas, es que es la primera vez que una actriz de su talla esté nominada a un Oscar. Tras años de duro trabajo e innumerables papeles, Jamie Lee Curtis está nominada este 2023 al Oscar a Mejor Actriz de Reparto en la misma película que su amiga Michelle Yeoh, la diferencia es que Michelle está nominada a Mejor Actriz.

Angela Basset: su segunda nominación al Oscar.

A diferencia de Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis, esta es la segunda nominación al Oscar que recibe Angela Basset, mejor conocida como la reina Ramonda de Wakanda. Angela menciona que su nominación fue inesperada y que su emoción fue tal, que despertó a su esposo para que juntos vivieran el gran momento. ¿Crees que este año logre ser galardonada con la estatuilla dorada?

