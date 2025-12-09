Pamela Anderson revela por qué quiere cambiar su nombre

La actriz canadiense Pamela Anderson, de 58 años, sorprendió al revelar que desea cambiar su apellido por el de su familia finlandesa: Hyytiäinen. En una entrevista reciente con Vogue Escandinavia, confesó: “A veces no quiero ser Pamela Anderson. Quiero ser Pamela Hyytiäinen. Me gustaría cambiarme el nombre, pero no me dejan”.

El legado de su abuelo Herman

El apellido Hyytiäinen pertenecía a su abuelo Herman, quien lo perdió cuando la familia emigró de Finlandia a Canadá y lo sustituyó por Anderson. Herman fue leñador y poeta, y según Pamela, fue quien la inspiró desde niña a desarrollar su imaginación y creatividad. “Mi imaginación ha desbordado mi imaginación a lo largo de los años. He estado probando a diferentes personas para ver si me quedan bien. Hay que deshacerlo todo, muchas veces, y empezar una y otra vez”, explicó la actriz.

Viaje a Finlandia y conexión con sus raíces

En 2007, Pamela viajó junto a su padre a Finlandia para reencontrarse con sus raíces. Ahora espera regresar acompañada de sus hijos Brandon (29) y Dylan (27), fruto de su relación con el músico Tommy Lee. “Me encantaría volver a Finlandia, quizás con mis hijos. Para descubrirme mejor, para explorar esa faceta de mí. Quizás cambiemos mi nombre y regresemos, para corresponder a mis raíces. Se siente lejano, pero es parte de mí. Siempre me ha enorgullecido decir que soy finlandesa, incluso antes de saber lo que eso significaba”, aseguró.

Una nueva identidad

La actriz también reflexionó sobre cómo su imagen ha cambiado a lo largo de los años. Recordó la temporada en la que se tiñó el cabello de rojo y lo relacionó con otra faceta de sí misma: “Sigo viendo mi imagen ahí en la esquina de la pantalla; no me reconozco con ese pelo rojo. ¿Quién es? Quizás sea Pamela Hyytiäinen”.

El idioma y las enseñanzas de su abuelo

Entre las múltiples enseñanzas de Herman estuvo el finlandés, idioma que Pamela comenzó a aprender gracias a él. Sin embargo, tras su fallecimiento —a quien describió como “la persona más cercana” en su vida— dejó de continuar con el aprendizaje.

Pamela Anderson y su apellido en entrevistas anteriores

No es la primera vez que la actriz habla de la importancia de su apellido original. En una entrevista con Esquire en 2015, recordó la mudanza de su familia desde Finlandia a Canadá y describió a su abuelo como “un curandero finlandés” que decidió cambiar su nombre al emigrar.