“Parka”, músico de Peso Pluma denuncia “ipocrecia” y arremete contra los rockeros

Es innegable que el regional mexicano se encuentra en uno de sus mejores momentos, sobre todo géneros como los corridos tumbados, el cuál ha dominado en las listas de popularidad en todo el país e incluso se han logrado colar a listas internacionales, siendo un “boom” dentro de la cultura.

Ante este fenómeno musical, hemos sido testigos del crecimiento e impacto que ha tenido Peso Pluma en la cultura mexicana, donde en los últimos 3 años junto con Natanael Cano y Junior H se han convertido en los cantantes de corridos tumbados más populares y escuchados de todos; ante esto recientemente un músico de Peso Pluma expresó su sentir y arremetió contra “los rockeros”.

¿Qué dijo el músico de Peso Pluma de los rockeros?

Jesús Iván Leal Reyes, mejor conocido como “Parka”, el contrabajista de la banda que acompaña de Peso Pluma habló sobre lo que ha sido su incursión en la música, donde arremetió contra “los rockeros.”

El músico compartió a través de sus redes sociales una imagen con un fuerte mensaje a quienes despreciaban el regional mexicnao y que ahora buscaban “subirse al tren” y denunció la hipocresía musical que hay en la industria mexicana.

“Ahora los roqueros y los metaleros quieren ser regionales mexicanos. A mí no se me olvida la discriminación al género regional porque hoy a son amigos pero ayer el regional para todos ellos éramos unos indígenas! Ahora si andan chupando ve&%a a ver que su estanque se paró eso se llama hipocresía musical”.

¿Quién es “Parka”, el músico de Peso Pluma?

Jesús Iván Leal Reyes, mejor conocido como “Parka” es una de las mentes detrás del proyecto de Peso Pluma, quien además de fungir como su contrabajista y director de música, donde además ha incursionado como productor.

Se sabe que también participa en la composición de arreglos musicales, de hecho también se le adjudican algunos de los mayores éxitos de "La Doble P".