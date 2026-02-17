¿Una película de terror sobre therians? ‘Good Boy’, la INQUIETANTE cinta noruega que tienes que ver

El fenómeno de los therians ha invado las redes sociales y las noticias, y gracias a esto ha resurgido una película de terror que para muchos pudo haber pasado desapercibida y que tal vez pudo haber estado adelantada a su época: Good Boy, cinta de origen noruego que se estrenó en el 2022 y que cuenta una historia que para muchos es bastante inquietante.

En la película conocemos a Sigrid, una estudiante que conoce a Christian, un millonario quien después de salir la invita a pasar el rato en su casa, ella, encantada, acepta la invitación. Durante su cita Christian le había dicho que tenía un perro 'Frank', y a la mañana siguiente Sigrid lo conoce, pero todo toma un giro retorcido cuando nota que el perro de Christian es en realidad un hombre disfrazado, "dijiste que tenías un perro, no un tipo disfrazado de perro".

El trailer de Good Boy nos muestra esta premisa, con líneas bastante oscuras en donde Sigrid es advertida: "es muy importante que lo trates como un perro, no lo trates como a un humano, ¿de acuerdo?".

La cinta dirigida por Viljar Bøe ganó mucha popularidad a través de redes sociales, especialmente en TikTok donde varios creadores de contenidos de true crime y temas de terror retomaron la trama para crear videos que invitaban al usuario a mirar la película. Sin embargo ninguna de las personas involucradas en el guion ni el mismo director han aclarado si tomaron algún tipo de inspiración en la subcultura de los therians.

Si bien 'Good Boy' no está disponible en una plataforma de streaming, puedes comprarla o rentarla a través de YouTube Películas, por $80 y $40 respectivamente.

¿Qué es el fenómeno therian?

La palabra "therian" se deriva de "therianthrope", que significa bestia salvaje (ther) y ser humano (anthropos), por lo tanto los therians son personas que hasta cierto nivel se identifican como diferentes animales, o decir que son un "alma" de animal que reencarnó en el cuerpo de un humano, esto puede ir desde identificarse como perros, gatos o lobos. Algunos pertenecientes a este fenómeno incluso caminan a cuatro "patas" o ladran, personificando aún más el animal con el que se sienten identificados.