¡Therians! ¿Qué es este fenómeno que está dando la vuelta al mundo?

El nuevo fenómeno de los Therian está dando de qué hablar en todo el mundo, ya que este "nuevo" estilo de vida ha causado debate en diferentes foros y plataformas. Sin duda, muchos se preguntan ¿qué son? y ¿dónde nació esta peculiar forma de vivir?

Los Therian son personas que se identifican física, espiritual y emocionalmente con animales, por lo qu es importante entender que los Therian no se consideran a sí mismos animales, simplemente se identifican con la naturaleza de algún animal a un nivel psicológico. Sin embargo, la gran mayoría lleva una vida “humana normal”, respetando las leyes y derechos que los rigen, diferenciando que tienen una forma distinta de ver el mundo.

¿Cuál es el origen de los Therian?

Una vez teniendo en cuenta que es un fenómeno identitario, debemos comprender su origen, ya que este concepto nace desde la necesidad de una comunidad por ser aceptada como la reencarnación misma de alguna especie. Si bien nació en foros de redes sociales, donde varios usuarios narraban sus experiencias a través de textos y videos que con el tiempo tomaron fuerza, creando una comunidad más sólida, este término es relativamente nuevo.

Los Therian no buscan ser un disfraz de animal, buscan demostrar tener el temperamento de especies como lobos, toros, gatos, entre otros. Esto, en algunos casos, lo expresan con máscaras, siendo parte también de la comunidad antropomórfica.

¿Cuál es la diferencia entre un Therian y un Furry?

Una pregunta que varios seguidores del anime tenemos, pues con el nuevo término viralizándose, la gente los ha comparado en más de una ocasión con los Furry, o furros, los cuales también están relacionados con personajes antropomórficos.

Si bien, desde el exterior pueden parecer lo mismo, muestran una diferencia abismal dentro de su concepto: los Therian se identifican de manera espiritual con las especies y adoptan comportamientos de estas con la intención de demostrar su naturaleza animal, siendo un término más profundo; mientras que los Furry son usuarios y fans de los seres peludos y animales antropomórficos que caminan y hablan.