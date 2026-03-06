¡Orgullo mexicano! Comparten primer vistazo de ‘In The Grey’, la película que Eiza González protagoniza junto a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal; estreno, trama y más

Este viernes han compartido las primeras imágenes de ‘In The Grey’, la nueva película que protagonizará la mexicana Eiza González, Henry Cavill y Jake Gyllenhaal y el internet no tardó en reaccionar, pues se espera que sea una de las producciones del año y no es para menos, pues su cast es de ensueño.

Si bien, hace ya mucho tiempo que se tuvo conocimiento de esta producción, el que por fin esté por llegar a los cines del mundo ha emocionado a millones de fans, pues en primeros reportes se espera una historia que atrape a la audiencia y que sorprenda, por lo que todo podría suceder.

¿De qué trata ‘In The Grey’?

Sobre la trama se tienen pocos detalles pero bastante claros, pues esta película es un thriller de suspenso y acción, esta historia está centrada en dos especialista de extracción, quienes deben de trabajar juntos para hacer una ruta de escape para una negociadora quien busca recuperar mil millones de dólares robados.

|Imagen de Collider

Ante este panorama, podremos ver a Henry, Eiza y Jake trabajar de la mano donde cualquier cosa podría pasar… Por lo que esta mezcla entre acción y suspenso ha generado una gran cantidad de interrogantes.

¿Cuál es el reparto de ‘In The Grey’?

Desde hace poco más de un año se confirmó que el elenco de esta película escrita, dirigida y producida por el cineasta británico Guy Ritchie está conformado por:



Henry Cavill

Jake Gyllenhaal

Eiza González

Carlos Bardem

Fisher Stevens

Rosamund Pike

Esta producción deja ver el gran ascenso que ha tenido la mexicana Eiza González, quien en los últimos años, quien ha sabido llegar a nuevas audiencias y ahora compartirá el protagónico con figuras consolidadas como Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Carlos Bardem, siendo figuras ya consolidadas en Hollywood.

|Imagen de The Collider

¿Cuándo se estrena ‘In The Grey’?

Tras varios retrasos, Lionsgate ha confirmado que esta película estará llegando a cines este próximo mes de abril, siendo que su premier en los Estados Unidos será el 15 de mayo, aunque no se ha fijado una fecha para su llegada a salas de cine de México y el resto del mundo.

