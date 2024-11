La Máquina: lo que no sabías de Gael García, Diego Luna y Eiza González

Si pensabas que Gael se puso los guantes de box por primera vez en La Máquina, esto es para ti. Aprovechamos el próximo estreno en Azteca 7 de la serie protagonizada por Eiza González, Diego Luna y Gael García Bernal, para contarte algunas cosas que muy probablemente no conocías de estos grandes actores.

La ‘relación con el maquillaje’ de Ariana Grande se ha visto transformada por su papel en ‘Wicked’ [VIDEO] Ariana Grande protagoniza la nueva película de Wicked, donde interpreta a Glinda, y la actriz y cantante asegura que esto transformó su estilo personal.

Lo que no sabías de Gael García Bernal

1. Estelarizó una telenovela antes de los quince años (todos lo sabíamos). Incluso, algunos piensan que fue la única telenovela en la que actuó, pero no es así. Su primer participación en telenovelas fue en 1987 y su segunda (donde protagonizó) sucedió en 1992.

2. Dice que no es ‘fresa’, aunque creció en la Nápoles. Incluso, le contó al ‘Dios del Internet’ que ‘se la vivía’ en Rockotitlán gozando del rock nacional.

3. Por ahí de los 17 años se fue a vivir a Londres para estudiar actuación (sin estar seguro de querer ser actor). Se dice que fue el primer estudiante mexicano en la Central School of Speech and Drama de Londres. Cuenta Gael que después de participar en ‘Y tu mamá también’ fue que decidió dedicarse por completo al cine.

Te puede interesar: ‘La Maquina': Diego Luna y Gael García regresan a la pantalla ¡Imágenes exclusivas!

4. Algunos piensan que Gael ha vivido mucho tiempo en Los Ángeles, pero no; ha vivido más tiempo en Buenos Aires.

5. Gael puede presumir acumular casi medio centenar de nominaciones en cuanto a premios de actuación se refiere. Cabe mencionar que ya ha mostrado su trabajo como creador, director y guionista en la serie Aquí en la Tierra (muy recomendable).

Lo que no sabías de Diego Luna

1. Diego Dionisio Luna Alexander (o Diego Luna para los compas) creció en Coyoacán y ha vivido en tres ciudades: México, Los Ángeles y Londres.

2. Sus primeros pasos fueron en la pantalla chica y ahora, a sus 44 años, puede presumir haber compartido créditos con Tom Hanks, Salma Hayek, Kevin Costner, Sean Penn, entre otras estrellas de Hollywood.

3. Diego Luna participó en el videoclip de The One That Got Away (2012), un tema interpretado por nuestra querida (y amante de los tacos) Katy Perry.

4. Diego y Gael son (muy) futboleros y así como lo mayoría de los mexicanos, han vivido intensamente cada triunfo y cada derrota de la selección nacional. Por cierto, ambos son hinchas de Pumas.

5. El padre de Diego fue un reconocido escenógrafo de teatro y de alguna manera esto habría influido en que Diego debutara en el teatro con tan sólo seis años de edad.

Te puede interesar: Eiza González pide a los fans de Jennifer Lopez que sean amables con la cantante

Lo que no sabías de Eiza González

1. Fue la primera mexicana en ser imagen de la prestigiosa marca Louis Vuitton y la primera embajadora latina de Bulgari.

2. En 2021 la nombraron la actriz más taquillera de Hollywood.

3. Puede presumir aparecer en más de 10 películas que puedes ver en plataformas de streaming actualmente.

4. Según medios estadounidenses, su fortuna estaría valuada en más de cinco millones de dólares.

5. Ha sido envidada por muchas, pues se dice que ha salido con guapetones como Calvin Harris, Josh Duhamel y Liam Hemsworth.

En La Máquina, podrás ver a Gael García Bernal como Esteban ‘La Máquina’ Osuna, Diego Luna como Andy Luján (manager de Osuna) y Eiza González, como Irasema (exesposa de Osuna). No te pierdas el estreno este viernes 22 de noviembre a las 10:45 p.m. por Azteca 7.

¡Se me olvidaba! No, la primera vez que Gael subió al ring (al menos actuando) fue por allá de inicios de los noventa, la primera vez que estelarizó en la pantalla chica.