VIDEO: El nuevo trailer de Avengers: Doomsday filtrado estaría confirmando participación de los X-Men clásicos

En las últimas horas ha circulado un presunto trailer nuevo de Avengers: Doomsday en el que se ha logrado ver a los X-Men, lo que impulsaría las teorías sobre la trama de esta nueva entrega que reunirá a los superhéroes más fuertes del planeta y ha generado gran “hype” dentro de los fanáticos de Marvel.

De acuerdo con los fans del MCU, cada semana se estaría liberando un trailer nuevo en la que reuniría 4 partes distintas sobre los ejes que esta nueva película tendrá y todo parece indicar que por fin veremos a uno de nuestros grupos de mutantes favoritos unirse a la acción, pues se contaría con el elenco de las primeras entregas de los X-Men.

¿Qué pudimos ver en el trailer de X-Men de Avengers:Doomsday?

En esta presunta filtración se ha podido ver pasajes de la icónica academia para mutantes en un estado ciertamente deteriorado, para posteriormente ver la silla del profesor Charles y piezas de ajedrez “levitando” para dar paso a lo que visiblemente es la alianza entre el Profesor con Magneto, quienes son interpretados por Patrick Stewart e Ian McKellen.

Después pudimos ver a Cyclops en la versión interpretada por James Marsden con su traje clásico de los cómics retirándose el visor liberando todo su poder, donde se anunció que "los X-Men volverán en Avengers: Doomsday" e iniciando la peculiar cuenta regresiva que culminará con la unión de los héroes más poderosos del planeta.

¿Qué esperar de la película de Avengers: Doomsday?

Conforme los adelantos y filtraciones que hemos podido ver en los últimos días, tenemos muy en claro que Vengadores clásicos unirán fuerzas con: Los 4 Fantásticos, New Avengers, Wakandanos e incluso los X-Men, de los que veremos la versión clásica que llegó al cine en el año 2000.

Si bien, se sabe que el villano protagonista será el Dr. Doom, ha surgido bastante intriga desde que supimos que sería interpretado por Robert Downey Jr. quien por muchos años dio vida a Iron-Man, por lo que el multiverso de nuevo tendrá un rol importante lo que servirá como puente al título de “Secret Wars”.