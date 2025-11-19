FILTRAN imagen de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en set de filmación Avengers: Doomsday

A casi un año de su estreno y con mucho misterio dentro de esta nueva entrega, gracias a una filtración hemos podido ver una de las primeras imágenes de Robert Downey Jr. en su papel de Dr. Doom en Avengers: Doomsday y para ser honestos, además de increíble, luce imponente y es que tras lo acontecido con Thanos y la cancelación de la historia con Kang, las expectativas de un villano son muy altas.

Lejos de lo que vimos en su rol de Tony Stark / Iron-Man, Downey Jr. se ha preparado para dar vida a una versión de Victor Von Doom que condicionará la existencia de los multiversos, en lo que seguramente será una película que marcará un antes junto con Secret Wars así como en su momento lo fue Infitity War y Endgame.

¿Cómo luce Robert Downey Jr como Dr. Doom?

Sabemos que este villano se caracteriza por tener su rostro cubierto por su icónica máscara, además de contar con su traje/armadura, por lo que es poco probable que Downey Jr. luzca su rostro mucho tiempo durante esta entrega, aunque el hecho de tener esta variante y el regreso de este actor al MCU ha llenado de emoción a todos los fans.

Imagen tomada de redes sociales

Si bien, esta foto se trata de una filtración, debemos admitir que ver al Dr. Doom en el set nos ha llenado de emoción pues se trata de uno de los villanos más icónicos de los cómics y para esta nueva fase del MCU se espera una de las mejores adaptaciones del personajes.

¿De qué tratará Avengers: Doomsday?

De acuerdo con la sinopsis pública, esta historia ocurre poco más de un año después de lo que ocurre en la película de Thunderbolts y en esta nueva historia podríamos ver a Vengadores, junto a Wakandanos, los Cuatro Fantásticos, los Nuevos Vengadores e incluso los X-Men “originales” unidos para enfrentar al Dr. Doom.

Se espera que Doom desate una “crisis multiversal” muy grande que obligue a superhéroes de distintos universo a unirse con el fin de proteger el mundo, despertando todo el hype que se logró con las últimas dos entregas de Avengers y aunque el título de Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026, la emoción por el fandom de Marvel cada día crece más y más.

¿Cuál es el reparto de Avengers: Doomsday?