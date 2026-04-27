No solo Michael Jackson; 7 biopics de artistas legendarios que NO te puedes perder si eres fan de la música

Hace unos días se estrenó la nueva película biográfica de Michael Jackson y ha decir verdad, ha dividido al público, pues aunque hay fans que consideran que esta obra ofrece una mirada más amplia a lo que fue la vida del artista, considerándola como un gran homenaje al “Rey del Pop”.

Por otro lado hay un sector de seguidores de Michael que detallan que esta no abarcó algunos de los momentos cruciales de este; siendo un contraste de lo que es una versión algo plana y simple de la vida de este artista que se consolidó como el más importante de todo el mundo hasta su muerte en el año 2009, por lo que hablaremos de algunas biopics que han sufrido de este mismo fenómeno.

Películas biográficas sobre artistas

A lo largo de los años, se ha idolatrado artistas a tal grado de que tras años de carrera o su muerte, se han retomado archivos para llevar a la pantalla grande adaptaciones de lo que fue su vida y obra mezclandolas con la ficción o con una “realidad interpretada” tanto por guionistas como directores de cine pues narrar una historia así a la perfección sería una tarea imposible, tal como lo han sido:

Bohemian Rhapsody (2018)

Esta cinta narra gran parte de la historia de Freddie Mercury y su trabajo con la mítica banda Queen; con quienes se consolidó como uno de los proyectos de rock más revolucionarios.

The Doors (1991)

Otra de las polémicas películas biográficas fue esta que se centró en Jim Morrison y la mítica banda ‘The Doors’; quienes fueron todo un “boom” en los 60’s hasta la trágica muerte del “Rey Lagarto”.

Ray (2004)

Esta cinta biográfica narra la historia del mítico pianista Ray Charles y su camino al soul desde que era un niño y la importancia de su legado dentro de la música actual.

Straight Outta Compton (2015)

Más apegado al drama, esta biopic narra la historia del ascenso y caída de Dr. Dre, Eazy-E y Ice Cube dentro de la mítica agrupación de hip-hop N.W.A.

Rocketman (2019)

El musical fue bastante aclamado por llevar de manera más cruda lo que fue la carrera y vida personal de la leyenda Elton John, narrando de manera más directa algunos momentos de su carrera.

8 Mile (2002)

Además de ser biográfica, esta cinta muestra como historia de superación al rapero Eminem, quien se interpreta a sí mismo y nos muestra su dura historia desde antes de convertirse en una leyenda de la música.

Bob Marley: La Leyenda (2022)

Otra de las cintas que generó polémica debido a cómo se abordó la vida y obra del cantautor jamaiquino y su banda “The Wailers”; narrando su ascenso mundial y muerte.