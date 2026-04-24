¿Por qué Janet Jackson no aparece en la película de Michael Jackson? Esta es la verdadera razón

Si ya fuiste a ver la nueva biopic de Michael, seguro llamó tu atención la ausencia de Janet Jackson, pues no eres el único; muchos se han generado la misma pregunta. La respuesta es clara: La propia artista decidió que no quería participar en el proyecto, pese a haber sido invitada por la producción. Así lo confirmó su hermana La Toya Jackson durante la premiere del filme en Los Ángeles.

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¿Por qué Janet Jackson no sale en la película?

Si la respuesta que te dimos anteriormente no deja satisfecha tu curiosidad, de acuerdo con lo que reveló La Toya, ella tomó esa decisión de manera personal. Janet afirmó que fue invitada, pero al rechazar la propuesta, su familia optó por respetar por completo su decisión. Ella misma aseguró que no hubo ningún tipo de conflicto ni desacuerdo.

|Crédito: Lionsgate

¿Qué miembros de la familia Jackson sí aparecen?

Los padres de Michael, Joe y Katherine Jackson, ellos tuvieron en total 10 hijos: Rebbie, Jackie, Tito, Jermaine, La Toya, Marlon, Brandon, Michael, Randy y, por último, a Janet. Si el nombre de Brandon no te suena, es porque este pequeño miembro de la familia Jackson murió poco después de nacer en 1957. Los hermanos de Michael que no aparecen en la cinta son Rebbie, Randy y Janet, quienes han decidido mantener en secreto la razón de su ausencia.

¿De qué trata la película?

Ya puedes ver la película en la sala de cine de tu preferencia. En esta cinta se retratan los primeros años de los Jackson 5 y el crecimiento del rey del pop como solista. El filme de Michael Jackson está producido por su hijo Prince y su sobrino Jaafar le da vida a su tío como protagonista.