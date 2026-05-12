The Punisher: One Last Kill ¿A qué hora se estrena y qué esperar de este especial de Marvel?

Estamos a poco de ver el regreso de Frank Castle en su rol como “castigador”, pues hoy se estrenará el especial de The Punisher: One Last Kill, mismo que llega una semana después del final de Daredevil: Born Again 2 y que ha dejado un montón de interrogantes respecto a su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Un detalle importante de este especial es que tras varios guiños a The Punisher en Daredevil, podremos verlo de lleno en acción, lo cuál sería su introducción completa al MCU pues justamente lo hemos visto en el tráiler de Spider-Man: Brand New Day, lo que marcaría un nuevo paso para este antihéroe.

¿A qué hora se estrena el especial de The Punisher: One Last Kill en México?

Esta producción llegará de manera exclusiva a la plataforma de Disney+ y se podrá ver en todo México a partir de las 7:00 pm (hora del centro), tal como era con los episodios semanales de Daredevil, siendo el final de este arco del MCU (o al menos hasta el estreno de la nueva película de Spider-Man)

The cast and filmmakers of The Punisher: One Last Kill screened the new Marvel Television special for fans, friends, and family last night in NYC.



Jon Bernthal returns as Frank Castle, AKA The Punisher, TONIGHT, streaming only on Disney+. pic.twitter.com/JJRLE2PVoA — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 12, 2026

El estreno de The Punisher: One Last Kill será de manera mundial, por lo que deberías estar atento a los spoilers que podrías encontrar en redes, así que no digas que no te lo advertimos.

¿Qué esperar de The Punisher: One Last Kill?

Tras la primera serie de The Punisher, protagonizada por Jon Bernthal, hemos podido ver a un Frank experimentado, quien día a día ha librado grandes batallas y en este especial le hemos visto intentar llevar una vida alejada de la violencia, aunque el crimen en Nueva York no le ha permitido vivir tranquilo.

Sobre llevar una vida alejada de la acción Frank ha sido mostrado sufriendo alucinaciones sobre lo que ha sido su trayectoria como vengador, e incluso su mente ha comenzado a desenterrar recuerdos de su hija fallecida, dándonos una versión más humana y afectada del antihéroe.