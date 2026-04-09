The Punisher muestra su primer tráiler oficial y esto es todo lo que puedes esperar del especial de Marvel en Disney+

¡Al fin! Tras semanas de espera, Marvel ha revelado el primer tráiler oficial de The Punisher: One Last Kill (Punisher: La última muerte, en español). El tan esperado especial será lanzado en la plataforma de Disney+ el próximo mes de mayo y aquí te contamos todo lo que los fans pueden esperar al respecto.

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¿Qué esperar de The Punisher: One Last Kill, el nuevo especial de Marvel?

A juzgar por el primer avance, el especial de The Punisher: One Last Kill promete sumergir a la audiencia en la mente de Frank Castle (Jon Bernthal), quien atraviesa alucinaciones constantes sobre sus familiares y amigos. A través de este especial, los fans podrán conocer qué pasó con el famoso villano tras fugarse de la celda en la que fue encerrado y cómo se enfrenta a una “nueva” vida. Este especial servirá como introducción del personaje al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Recordemos que The Punisher apareció en la primera temporada de Daredevil y ahora regresa para Spider-Man: Brand New Day; por lo que el especial servirá como puente entre ambas historias.

¿Cuándo se estrena The Punisher en Disney+?

The Punisher: One Last Kill tendrá su estreno en la plataforma de streaming de Disney+ el próximo 12 de mayo, justo a tiempo para la película del superhéroe arácnido, que tendrá su estreno en cines el próximo 30 de julio.

Reparto confirmado de The Punisher: One Last Kill

Además de Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher, la serie también contará con las actuaciones de Jason R. Moore (Curtis Hoyle), Roe Rancell (Dennis), Mila Jaymes (Charlie), Dominick Mancino (Benny Gnucci), Evelyn O. Vaccaro (madre de Isaiah). Chelsea Brea y Tom Johnson también forman parte del elenco.

The Punisher: ¿Cuánto dura el especial y qué clasificación es?

El especial tendrá una duración aproximada de una hora (60 minutos), mientras que su clasificación es para mayores de 18 años, debido a su alto contenido de violencia gráfica.