CONFIRMADO: A24 se queda con La Masacre de Texas y prepara nueva serie y película

La franquicia de La Masacre de Texas acaba de iniciar una nueva etapa: A24 adquirió oficialmente los derechos para desarrollar nuevos proyectos, y ha decidido comenzar por una serie de televisión y una nueva película, la cual ya se encuentra en su fase inicial. Esta noticia confirma que uno de los títulos más influyentes del cine de terror regresará con una visión renovada, pero respetando el legado de la cinta original de 1974.

También te puede interesar: Demon Slayer: Castillo Infinito estrena tráiler de su versión Ultra 4DX y promete la experiencia más intensa en cines

A24 busca reinventar el terror sin traicionar el clásico

La adquisición se concretó tras una competencia entre varios estudios interesados, pero finalmente A24 ganó, lo cual es una muy buena noticia para críticos y fans, pues el estudio tiene una buena reputación en el cine de terror autoral y es conocido por dar en el clavo con propuestas arriesgadas.

Qué se sabe de la serie de televisión de La Masacre en Texas

Hasta el momento se sabe que el proyecto televisivo será dirigido por JT Mollner, cineasta que ha trabajado con productores del género en proyectos recientes. Este director ha dejado claro que no busca rehacer la película original, sino explorar nuevas historias dentro del mismo universo. Declaró que la cinta original sigue siendo el estándar de oro del cine de terror y que la serie permitirá expandir el mundo y la mitología de Leatherface sin copiar o destruir lo que ya se ha hecho.

Glen Powell y productores originales impulsan el regreso

El actor y productor Glen Powell participa como productor ejecutivo junto a Dan Cohen y un equipo que incluye a Roy Lee, Steven Schneider y miembros del entorno creativo original, entre ellos Kim Henkel, coescritor del clásico de 1974. Esta decisión será clave porque garantiza cierta continuidad creativa y una intención clara de proteger la identidad existente de la saga, algo que varias secuelas y reinicios anteriores no lograron pese a los grandes esfuerzos.

Analistas han comenzado a rendir declaraciones sobre esta adquisición y señalan que la combinación entre el estilo arriesgado de A24 y la franquicia tan brutal de La masacre en Texas podría generar una versión más oscura y psicológica, alejándose del terror puramente sangriento, entregando al público moderno algo que valorará y atraerá a nuevas generaciones de fans.

¿Cuándo se estrena la serie y la nueva película de La masacre en Texas?

Por el momento no hay fechas de estreno, pero esto está lejos de ser algo negativo, pues el anuncio ya despertó altas expectativas entre fans del cine de horror que esperan ver una versión moderna sin perder el impacto original.

