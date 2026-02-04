Demon Slayer: Castillo Infinito estrena tráiler de su versión Ultra 4DX y promete la experiencia más intensa en cines

Al parecer las plegarias de los fanáticos fueron escuchadas, pues los fans podrán disfrutar una vez más de Demon Slayer: Castillo infinito en las salas de cines a partir del próximo 20 de febrero de 2026. Lo mejor de todo es que llega con funciones especiales en formatos inmersivos SCREENX y ULTRA 4DX. El gran evento fue confirmado junto con un tráiler diseñado específicamente para estas salas. Esta será la primera vez que la franquicia apuesta por este tipo de exhibición, buscando que el público viva y sienta cada combate.

Aquí te dejamos el tráiler oficial de Demon Slayer: Castillo Infinito en SCREENX y ULTRA 4DX:

¿Qué ofrece la versión Ultra 4DX de Demon Slayer?

Cada una de las versiones ofrece una experiencia distinta; la ULTRA 4DX te lleva a vivir la experiencia cinematográfica más allá de la pantalla. Las butacas se mueven sincronizadas con las escenas y se agregan efectos como viento, vibraciones, niebla, aromas y variaciones de temperatura que acompañan la acción. Una película como esta, llena de batallas y persecuciones, esta tecnología convierte toda la narrativa en una experiencia más cercana que te hace sentir parte de ella.

SCREENX y la apuesta por una experiencia panorámica

Por su parte, el formato SCREENX es otro tipo de experiencia. En este formato las películas amplían la imagen a tres pantallas, utilizando también los muros laterales de la sala para crear una vista panorámica de hasta 270 grados. Esto permite expandir los escenarios del Castillo Infinito, haciendo que las secuencias de combate envuelvan por completo al espectador, dando una sensación de profundidad y movimiento que no se obtiene en salas tradicionales.

Dónde ver el reestreno de Demon Slayer: Castillo Infinito en ULTRA 4DX y SCREENX en México

Se espera que para el 20 de febrero de 2026 también se pueda disfrutar de la experiencia ULTRA 4DX y SCREENX en los cines mexicanos. Sin embargo, aún no hay un comunicado oficial que lo confirme. Por el momento, ninguna de las famosas cadenas de salas de cine en México ha confirmado dichas proyecciones, por lo que seguiremos al pendiente de todo lo que pudiera salir al respecto para mantenerte bien informado.

