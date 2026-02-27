¡La temporada de premios continúa! Este fin de semana se llevarán a cabo los Actor Awards 2026, también conocidos como SAG - AFTRA Awards, ceremonia que premia a las mejores actuaciones del cine y la televisión a través del Sindicato de Actores de Estados Unidos. La gala correrá bajo la conducción de Kristen Bell, quien regresa como host por tercer año consecutivo, mientras que la lista oficial de presentadores ya ha sido revelada. A continuación, te compartimos TODOS los detalles.

OFICIAL: esta es la LISTA COMPLETA de presentadores para los SAG Awards 2026

La lista de presentadores de los SAG Awards 2026 incluye desde artistas nominados, como Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan y Jessie Buckley, por mencionar algunos, hasta grandes leyendas del cine y la televisión, como Samuel L. Jackson y Lisa Kudrow, por mencionar algunos. Este es el listado COMPLETO de presentadores para la 32a edición de los Actor Awards:



Allison Janney

Andy Garcia

Angela Kinsey

Benicio del Toro

Chase Infiniti

Claire Danes

Connor Storrie

Cristoph Waltz

Damian Lewis

Damson Idris

Delroy Lindo

Ellie Kemper

Gwyneth Paltrow

Jacob Elordi

Janelle James

Jenna Fischer

Jenna Ortega

Jessie Buckley

Lisa Kudrow

Megan Stalter

Mia Goth

Michael B. Jordan

Miles Caton

Mindy Kaling

Odessa A’Zion

Paul W. Downs

Regina Hall

Samuel L. Jackson

Sarah Paulson

Sean Astin

Sterling K. Brown

Teyana Taylor

Timothée Chalamet

Tyler Okonma

Viola Davis

Wunmi Mosaku

Yerin Ha

Woody Harrelson también forma parte de la lista de presentadores. El actor de Natural Born Killers es el encargado de entregar el premio honorífico por la Trayectoria SAG-AFTRA al emblemático Harrison Ford.

¿Cuándo y a qué hora son los Actor Awards 2026? Fecha y horario de los premios

La 32a edición de los Actor Awards se llevará a cabo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California, la noche de este domingo, 1 de marzo. La ceremonia dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora México), mientras que la alfombra roja se celebrará desde una hora antes, a las 6:00 p.m.

¿Cómo y dónde ver los SAG Awards 2026? Así puedes seguir los premios EN VIVO

La gala de premiación podrá seguirse completamente EN VIVO a través de streaming, mientras que en Azteca 7 llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores en tiempo real a través de nuestro sitio web oficial. La ceremonia tendrá una duración aproximada de dos horas. Aquí puedes checar la lista de nominados: ¡Oficial! Estos son TODOS los nominados a los Actor Awards 2026, la gala que premia LO MEJOR del cine y la TV.