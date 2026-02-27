OFICIAL: esta es la LISTA COMPLETA de presentadores para los SAG Awards 2026
Este fin de semana son los SAG Awards, también conocidos como Actor Awards, y la lista de presentadores ya ha sido anunciada. Aquí los detalles.
¡La temporada de premios continúa! Este fin de semana se llevarán a cabo los Actor Awards 2026, también conocidos como SAG - AFTRA Awards, ceremonia que premia a las mejores actuaciones del cine y la televisión a través del Sindicato de Actores de Estados Unidos. La gala correrá bajo la conducción de Kristen Bell, quien regresa como host por tercer año consecutivo, mientras que la lista oficial de presentadores ya ha sido revelada. A continuación, te compartimos TODOS los detalles.
OFICIAL: esta es la LISTA COMPLETA de presentadores para los SAG Awards 2026
La lista de presentadores de los SAG Awards 2026 incluye desde artistas nominados, como Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan y Jessie Buckley, por mencionar algunos, hasta grandes leyendas del cine y la televisión, como Samuel L. Jackson y Lisa Kudrow, por mencionar algunos. Este es el listado COMPLETO de presentadores para la 32a edición de los Actor Awards:
- Allison Janney
- Andy Garcia
- Angela Kinsey
- Benicio del Toro
- Chase Infiniti
- Claire Danes
- Connor Storrie
- Cristoph Waltz
- Damian Lewis
- Damson Idris
- Delroy Lindo
- Ellie Kemper
- Gwyneth Paltrow
- Jacob Elordi
- Janelle James
- Jenna Fischer
- Jenna Ortega
- Jessie Buckley
- Lisa Kudrow
- Megan Stalter
- Mia Goth
- Michael B. Jordan
- Miles Caton
- Mindy Kaling
- Odessa A’Zion
- Paul W. Downs
- Regina Hall
- Samuel L. Jackson
- Sarah Paulson
- Sean Astin
- Sterling K. Brown
- Teyana Taylor
- Timothée Chalamet
- Tyler Okonma
- Viola Davis
- Wunmi Mosaku
- Yerin Ha
Woody Harrelson también forma parte de la lista de presentadores. El actor de Natural Born Killers es el encargado de entregar el premio honorífico por la Trayectoria SAG-AFTRA al emblemático Harrison Ford.
¿Cuándo y a qué hora son los Actor Awards 2026? Fecha y horario de los premios
La 32a edición de los Actor Awards se llevará a cabo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California, la noche de este domingo, 1 de marzo. La ceremonia dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora México), mientras que la alfombra roja se celebrará desde una hora antes, a las 6:00 p.m.
¿Cómo y dónde ver los SAG Awards 2026? Así puedes seguir los premios EN VIVO
La gala de premiación podrá seguirse completamente EN VIVO a través de streaming, mientras que en Azteca 7 llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores en tiempo real a través de nuestro sitio web oficial. La ceremonia tendrá una duración aproximada de dos horas. Aquí puedes checar la lista de nominados: ¡Oficial! Estos son TODOS los nominados a los Actor Awards 2026, la gala que premia LO MEJOR del cine y la TV.