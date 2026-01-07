inklusion logo Sitio accesible
¡Oficial! Estos son TODOS los nominados a los Actor Awards 2026, la gala que premia LO MEJOR del cine y la TV

La temporada de premios continúa. Conoce la lista completa con todos los nominados a los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como SAG Awards.

Jacob Elordi Frankenstein
Jacob Elordi es uno de los nominados a los Actor Awards 2026 por su papel de The Creature en Frankenstein|Instagram / @frankensteingdt
Películas

Escrito por:  Daniela Arvizu

¡La temporada de premios continúa! Tras la exitosa gala de los Critics Choice Awards y de cara a los Golden Globes , este miércoles se dio a conocer la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como SAG Awards. A continuación, te compartimos las nominaciones a la gala que premia lo mejor del cine y la televisión.

Cine y Películas

En la categoría de Cine y Películas, el éxito del director Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, lidera la lista al estar presente en siete categorías diferentes. A esta se ligue Sinners con cinco, mientras que Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme cuentan con tres, cada una. Dicho esto, los nominados son:

Mejor Actor

  • Timothée Chalamet – “Marty Supreme”
  • Leonardo Dicaprio – “One Battle After Another”
  • Ethan Hawke – “Blue Moon”
  • Michael B. Jordan - “Sinners”
  • Jesse Plemons – “Bugonia”

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley – “Hamnet”
  • Rose Byrne – “If I Had Legs I’d Kick You”
  • Kate Hudson – “Song Sung Blue”
  • Chase Infiniti – “One Battle After Another”
  • Emma Stone – “Bugonia”

Mejor Actor de Reparto

  • Miles Caton – “Sinners”
  • Benicio Del Toro – “One Battle After Another”
  • Jacob Elordi – “Frankenstein”
  • Paul Mescal – “Hamnet”
  • Sean Penn – “One Battle After Another”

Mejor Actriz de Reparto

  • Odessa A’zion – “Marty Supreme”
  • Ariana Grande – “Wicked: For Good”
  • Amy Madigan – “Weapons”
  • Wunmi Mosaku – “Sinners”
  • Teyana Taylor – “One Battle After Another”

Mejor elenco

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Televisión

En cuanto a las series y programas de televisión, The Studio arrasó con cinco nominaciones, seguida por Adolescence y The White Lotus con cuatro, cada una. A continuación, todos los nominados en la categoría de TV:

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para la Televisión

  • Jason Bateman – “Black Rabbit”
  • Owen Cooper – “Adolescence”
  • Stephen Graham – “Adolescence”
  • Charlie Hunnam – “Monster: The Ed Gein Story”
  • Matthew Rhys – “The Beast In Me”

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para la Televisión

  • Claire Danes – “The Beast In Me”
  • Erin Doherty – “Adolescence”
  • Sarah Snook – “All Her Fault”
  • Christine Tremarco – “Adolescence”
  • Michelle Williams – “Dying For Sex”

Mejor Actor en Serie de Drama

  • Sterling K. Brown – “Paradise”
  • Billy Crudup – “The Morning Show”
  • Walton Goggins – “The White Lotus”
  • Gary Oldman – “Slow Horses”
  • Noah Wyle – “The Pitt”

Mejor Actriz en Serie de Drama

  • Britt Lower – “Severance”
  • Parker Posey – “The White Lotus”
  • Keri Russell – “The Diplomat”
  • Rhea Seehorn – “Pluribus”
  • Aimee Lou Wood – “The White Lotus”

Mejor Actor en Serie de Comedia

  • Ike Barinholtz – “The Studio”
  • Adam Brody – “Nobody Wants This”
  • Ted Danson – “A Man On The Inside”
  • Seth Rogen – “The Studio”
  • Martin Short – “Only Murders In The Building”

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Kathryn Hahn – “The Studio”

Catherine O’hara – “The Studio”

Jenna Ortega – “Wednesday”

Jean Smart – “Hacks”

Kristen Wiig – “Palm Royale”

Mejor elenco Serie de Drama

  • The Diplomat
  • Landman
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus

Mejor elenco Serie de Comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

¿Cómo y cuándo ver los Actor Awards 2026? Fecha y hora de la gala

La 32a edición de los Actor Awards se celebrará en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California, el próximo domingo, 1 de marzo. La gala dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora México) y podrá seguirse completamente en vivo a través de streaming.

