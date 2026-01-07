¡Oficial! Estos son TODOS los nominados a los Actor Awards 2026, la gala que premia LO MEJOR del cine y la TV
La temporada de premios continúa. Conoce la lista completa con todos los nominados a los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como SAG Awards.
¡La temporada de premios continúa! Tras la exitosa gala de los Critics Choice Awards y de cara a los Golden Globes , este miércoles se dio a conocer la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como SAG Awards. A continuación, te compartimos las nominaciones a la gala que premia lo mejor del cine y la televisión.
Cine y Películas
En la categoría de Cine y Películas, el éxito del director Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, lidera la lista al estar presente en siete categorías diferentes. A esta se ligue Sinners con cinco, mientras que Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme cuentan con tres, cada una. Dicho esto, los nominados son:
Mejor Actor
- Timothée Chalamet – “Marty Supreme”
- Leonardo Dicaprio – “One Battle After Another”
- Ethan Hawke – “Blue Moon”
- Michael B. Jordan - “Sinners”
- Jesse Plemons – “Bugonia”
Mejor Actriz
- Jessie Buckley – “Hamnet”
- Rose Byrne – “If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson – “Song Sung Blue”
- Chase Infiniti – “One Battle After Another”
- Emma Stone – “Bugonia”
Mejor Actor de Reparto
- Miles Caton – “Sinners”
- Benicio Del Toro – “One Battle After Another”
- Jacob Elordi – “Frankenstein”
- Paul Mescal – “Hamnet”
- Sean Penn – “One Battle After Another”
Mejor Actriz de Reparto
- Odessa A’zion – “Marty Supreme”
- Ariana Grande – “Wicked: For Good”
- Amy Madigan – “Weapons”
- Wunmi Mosaku – “Sinners”
- Teyana Taylor – “One Battle After Another”
Mejor elenco
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Televisión
En cuanto a las series y programas de televisión, The Studio arrasó con cinco nominaciones, seguida por Adolescence y The White Lotus con cuatro, cada una. A continuación, todos los nominados en la categoría de TV:
Mejor Actor en Serie Limitada o Película para la Televisión
- Jason Bateman – “Black Rabbit”
- Owen Cooper – “Adolescence”
- Stephen Graham – “Adolescence”
- Charlie Hunnam – “Monster: The Ed Gein Story”
- Matthew Rhys – “The Beast In Me”
Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para la Televisión
- Claire Danes – “The Beast In Me”
- Erin Doherty – “Adolescence”
- Sarah Snook – “All Her Fault”
- Christine Tremarco – “Adolescence”
- Michelle Williams – “Dying For Sex”
Mejor Actor en Serie de Drama
- Sterling K. Brown – “Paradise”
- Billy Crudup – “The Morning Show”
- Walton Goggins – “The White Lotus”
- Gary Oldman – “Slow Horses”
- Noah Wyle – “The Pitt”
Mejor Actriz en Serie de Drama
- Britt Lower – “Severance”
- Parker Posey – “The White Lotus”
- Keri Russell – “The Diplomat”
- Rhea Seehorn – “Pluribus”
- Aimee Lou Wood – “The White Lotus”
Mejor Actor en Serie de Comedia
- Ike Barinholtz – “The Studio”
- Adam Brody – “Nobody Wants This”
- Ted Danson – “A Man On The Inside”
- Seth Rogen – “The Studio”
- Martin Short – “Only Murders In The Building”
Mejor Actriz en Serie de Comedia
Kathryn Hahn – “The Studio”
Catherine O’hara – “The Studio”
Jenna Ortega – “Wednesday”
Jean Smart – “Hacks”
Kristen Wiig – “Palm Royale”
Mejor elenco Serie de Drama
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Mejor elenco Serie de Comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio
¿Cómo y cuándo ver los Actor Awards 2026? Fecha y hora de la gala
La 32a edición de los Actor Awards se celebrará en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California, el próximo domingo, 1 de marzo. La gala dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora México) y podrá seguirse completamente en vivo a través de streaming.