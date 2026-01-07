¡Oficial! Estos son TODOS los nominados a los Actor Awards 2026, la gala que premia LO MEJOR del cine y la TV

¡La temporada de premios continúa! Tras la exitosa gala de los Critics Choice Awards y de cara a los Golden Globes , este miércoles se dio a conocer la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como SAG Awards. A continuación, te compartimos las nominaciones a la gala que premia lo mejor del cine y la televisión.

Cine y Películas

En la categoría de Cine y Películas, el éxito del director Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, lidera la lista al estar presente en siete categorías diferentes. A esta se ligue Sinners con cinco, mientras que Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme cuentan con tres, cada una. Dicho esto, los nominados son:

Mejor Actor

Timothée Chalamet – “Marty Supreme”

Leonardo Dicaprio – “One Battle After Another”

Ethan Hawke – “Blue Moon”

Michael B. Jordan - “Sinners”

Jesse Plemons – “Bugonia”

Mejor Actriz

Jessie Buckley – “Hamnet”

Rose Byrne – “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson – “Song Sung Blue”

Chase Infiniti – “One Battle After Another”

Emma Stone – “Bugonia”

Mejor Actor de Reparto

Miles Caton – “Sinners”

Benicio Del Toro – “One Battle After Another”

Jacob Elordi – “Frankenstein”

Paul Mescal – “Hamnet”

Sean Penn – “One Battle After Another”



Mejor Actriz de Reparto

Odessa A’zion – “Marty Supreme”

Ariana Grande – “Wicked: For Good”

Amy Madigan – “Weapons”

Wunmi Mosaku – “Sinners”

Teyana Taylor – “One Battle After Another”



Mejor elenco

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

These casts hit every mark.



Join us in toasting to the nominees for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture. #ActorAwards pic.twitter.com/xprCXxjjAP — The Actor Awards (@theactorawards) January 7, 2026

Televisión

En cuanto a las series y programas de televisión, The Studio arrasó con cinco nominaciones, seguida por Adolescence y The White Lotus con cuatro, cada una. A continuación, todos los nominados en la categoría de TV:

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para la Televisión

Jason Bateman – “Black Rabbit”

Owen Cooper – “Adolescence”

Stephen Graham – “Adolescence”

Charlie Hunnam – “Monster: The Ed Gein Story”

Matthew Rhys – “The Beast In Me”

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para la Televisión

Claire Danes – “The Beast In Me”

Erin Doherty – “Adolescence”

Sarah Snook – “All Her Fault”

Christine Tremarco – “Adolescence”

Michelle Williams – “Dying For Sex”

Mejor Actor en Serie de Drama

Sterling K. Brown – “Paradise”

Billy Crudup – “The Morning Show”

Walton Goggins – “The White Lotus”

Gary Oldman – “Slow Horses”

Noah Wyle – “The Pitt”

Mejor Actriz en Serie de Drama

Britt Lower – “Severance”

Parker Posey – “The White Lotus”

Keri Russell – “The Diplomat”

Rhea Seehorn – “Pluribus”

Aimee Lou Wood – “The White Lotus”

Mejor Actor en Serie de Comedia

Ike Barinholtz – “The Studio”

Adam Brody – “Nobody Wants This”

Ted Danson – “A Man On The Inside”

Seth Rogen – “The Studio”

Martin Short – “Only Murders In The Building”

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Kathryn Hahn – “The Studio”

Catherine O’hara – “The Studio”

Jenna Ortega – “Wednesday”

Jean Smart – “Hacks”

Kristen Wiig – “Palm Royale”

Mejor elenco Serie de Drama

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Mejor elenco Serie de Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

¿Cómo y cuándo ver los Actor Awards 2026? Fecha y hora de la gala

La 32a edición de los Actor Awards se celebrará en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California, el próximo domingo, 1 de marzo. La gala dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora México) y podrá seguirse completamente en vivo a través de streaming.