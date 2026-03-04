El actor de doblaje Alfonso Obregón ESTALLA en redes tras polémica de Shrek 5 y su doblaje al español: “Si estuviera suplicando no pondría condiciones”

Este miércoles, Alfonso Obregón, uno de los actores de doblaje más reconocidos de toda Latinoamérica no se ha guardado nada y ha salido a defenderse de quienes han tergiversado ciertas versiones del mexicano que han rondado a la versión en nuestro idioma de la nueva película de Shrek.

Desde hace unas semanas, varios rumores han circulado en redes sobre la participación de Obregón con el personaje al que ha dado vida a través de los años, pero en medio de incertidumbre y de un posible recast, el actor de doblaje ha salido a dejar algunas cosas claras respecto a este proyecto.

¿Qué dijo Alfonso Obregón sobre volver a dar voz a Shrek?

A más de 15 años de la cuarta entrega “Shrek Por Siempre”; DreamWorks ha confirmado una nueva entrega, por lo que Shrek 5 ha sido tema de conversación al ser una de las sagas más queridas del público; aún cuando en su primer vistazo pudimos ver a los personajes con una animación muy diferente a la original.

Ante estos cambios, surgieron rumores sobre lo que podría ser un nuevo cast para las voces, por lo que tras varios posteos, Alfonso Obregón publicó en sus redes un mensaje claro:

“A qué la chin&@π°§ con los pen}€✓°§Que nunca dije que quería cobrar lo mismo que Mike Myers

Dije QUIERO COBRAR LO QUE YO CONSIDERE JUSTO por mi talento,mi trabajo en español.

No dije que quiero que me den mi crédito junto al de Mike Myers (quien da la voz a Shrek en el idioma original).

En el mismo posteo, el actor de doblaje de 65 años continuó aclarando sus verdaderas intenciones de participar en la nueva producción de Shrek:

“Dije quiero dirijir la realización del doblaje al español

Porque tengo 46 años como director de doblaje

Konni Chan,Súper Cool,Dawson Creek,los ex files ....

Y porque se me hinchan los )€}°§§§

Y no estoy suplicando nada

Si estuviera suplicando no pondría condiciones.

Así que dejen de decir )€π}€✓∆}∆$$$

No me interesan los comentarios idiotas de idiotas

A todos los que me apoyan gracias

GRACIAS TOTALES !!

Bendiciones a todas y todos hasta a los ....”

¿Qué se sabe sobre la película de Shrek 5?

Los primeros detalles que se tienen sobre esta nueva entrega es que será proyectada en cines del mundo el 30 de junio del 2027, además de que contará con las voces originales en el idioma inglés (Mike Myers - Shrek, Eddie Murphy - Burro y Cameron Díaz - Fiona), aunque para el idioma español todo ha sido un misterio.

Se espera que esta nueva trama esté centrada en los hijos de Shrek y Fiona, aunque sobre esta aún no se han revelado mayores detalles, por lo que tendríamos que esperar a los primeros avances de esta historia que seguramente pondrá nostálgico a más de uno.